中國啤酒、熱軋鋼品2反傾銷案 經濟部初判產業損害

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（中央社記者曾智怡台北28日電）經濟部今天召開貿易救濟審議會，審查中鋼、中龍鋼鐵提出的中國熱軋扁軋鋼品和台灣釀酒商提出的中國啤酒反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅2案。經濟部認定2案有合理跡象顯示國內產業遭受實質損害。

經濟部指出，財政部於收文後70天內決定是否課徵臨時反傾銷稅，若未延長調查時間，調查結果將於7月初左右出爐。

貿易救濟審議會今天就「中國鋼鐵股份有限公司及中龍鋼鐵股份有限公司申請對自中國大陸產製進口特定熱軋扁軋鋼品課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅案」以及「台灣釀酒商協會申請對自中國大陸產製進口啤酒課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅案」產業損害初步調查結果進行審議，2案均認定有合理跡象顯示國內產業遭受實質損害。

經濟部表示，有關特定熱軋扁軋鋼品案，在本案調查資料涵蓋期間（110年至113年），中國大陸熱軋鋼品進口量自111年起逐年大幅增加，進口價格逐年下降，自112年起已低於國產品價格且價差有擴大趨勢。

經濟部指出，國產品為與中國相關產品競爭，不得不跟進減價，甚至在生產成本上漲時仍須降價因應，自112年起已低於成本銷售，但仍因降價幅度不及涉案傾銷貨物，導致客戶流失。

經濟部進一步說，即便國內需求成長時也不見改善，導致國產品內銷量逐年減少，市場占有率持續下降，進而使生產量、產能利用率、內銷營業利益、投資報酬率以及僱用員工數等重要經濟指標均呈現下降趨勢，顯示自中國大陸傾銷進口特定熱軋扁軋鋼品，已對國內產業造成不利影響。

有關啤酒案，調查資料涵蓋期間（110年至113年），中國大陸產製啤酒進口量逐年增加，且進口價格均低於國產品內銷價格，造成低價競爭情事。

經濟部表示，涉案貨物挾其國際品牌優勢，並透過產品打折、搭贈等降價競爭方式，於國內推廣促銷，銷售量及市場占有率均有成長。111年至112年國內需求增加，國產品內銷量反而減少，市場占有率降低；113年國內需求下降，國產品為反映成本而調高售價，卻因大量低價涉案貨物之競爭，導致內銷量及市場占有率大幅流失。

如同鋼鐵所遭遇狀況，啤酒業的產能利用率、營業利益、投資報酬率等重要產銷指標均呈現下降趨勢，顯示自中國大陸傾銷進口的啤酒，已對國內產業造成不利影響。

依據「平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法」規定，反傾銷案件調查由財政部與經濟部分工，分別負責「傾銷」調查與「損害」調查。

經濟部說明，程序上先由經濟部進行產業損害初步調查，如認定成立，則移請財政部進行傾銷「初步」及「最後」調查，其「最後」調查認定傾銷成立，再由經濟部進行產業損害「最後」調查，最終交由財政部決定是否課徵反傾銷稅。

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經濟部將產業損害初步調查認定結果通知財政部後，財政部應於通知送達翌日起70日內作成有無傾銷的初步認定，並決定是否臨時課徵反傾銷稅。

經濟部表示，本案如須進行產業損害「最後」調查，經濟部將就國內產業狀況進一步瞭解及查證，並蒐集各方針對課徵反傾銷稅對下游產業等國家整體經濟利益影響等意見，提供財政部關稅稅率審議小組參考。屆時並不排除其他任何新增不同事實與分析，而獲致不同的結論。（編輯：楊凱翔）1140428

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