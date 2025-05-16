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防堵中國洗產地 國發基金：投資事業全數簽切結未違規

2025/5/16 12:48（5/16 13:07 更新）
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圖為停靠在高雄港區的貨櫃輪。（中央社檔案照片）
圖為停靠在高雄港區的貨櫃輪。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北16日電）為了防範中國產品繞經台灣洗產地，政府嚴陣以待，國發基金表示，4月已發函給所有國發基金投資的公司，調查是否有洗產地情況，以及須切結不得洗產地，結果顯示所有公司均無洗產地情況，也切結未來不會發生。

美國總統川普上任後，陸續對加拿大、墨西哥與中國開徵關稅，重新引燃貿易戰火；4月2日川普再對全球超過180個國家祭出對等關稅措施，儘管4月9日宣布暫緩90天，在此期間僅實施10%對等關稅，但對等關稅的高稅率仍讓各國繃緊神經，排隊與美談判，希望降低關稅衝擊。

值得注意的是，由於對等關稅範圍涵蓋甚廣，過去業者將生產基地由中國移至東南亞和墨西哥，遷廠與洗產地等策略這次將難以複製，因此對等關稅也被解讀為川普防堵洗產地的手段。

為了防堵中國大陸出口貨品規避美國加徵關稅，繞經台灣偽冒台灣製造後，違規轉運「洗產地」至美國，台灣政府嚴陣以待，經濟部、財政部均有相關作為。其中，國發基金在立委要求下，於4月上旬發函給直投事業，調查有無洗產地情況，並要求簽下切結書。

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國發基金官員今天告訴中央社記者，調查已經完成，國發基金直接投資的70家事業中，扣除與創投、管顧公司等與製造生產無關的類型，剩餘公司均表示沒有洗產地情況，也簽切結未來不會發生洗產地情況。

至於國發基金投資事業有無受關稅衝擊，國發基金官員表示，國發基金投資類型偏重新創，與川普在意的鋼鋁、汽車等屬性不同，截至目前被投資公司受對等關稅衝擊有限。（編輯：林淑媛）1140516

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#關稅
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