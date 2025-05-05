中國「洗產地」廣告充斥社媒 鄰國提高警覺

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（中央社倫敦5日綜合外電報導）英媒報導，中國出口商正加大力度透過第3國轉運貨物，隱藏真實產地，以規避美國總統川普課徵的關稅。中國「小紅書」等社群媒體也充斥「洗產地」廣告，這引起鄰近國家的警惕，擔心成為銷美貨品中轉站。

「金融時報」（Financial Times）報導，中國的「洗產地」（place-of-origin washing）策略日益明目張膽，凸顯出口商的憂慮加深。他們擔心川普對中國商品徵收高達145%關稅，將導致他們喪失進入最重要之一市場的機會。

廣東省中山市燈飾出口商銷售員歐小姐（Sarah Ou） 表示：「關稅太高了。但我們可以先將商品賣給鄰國，然後再由鄰國轉賣給美國，這樣關稅就會降低。」

歐小姐透露，如同許多中國製造商，該公司採FOB（Free on Board）模式發貨，即商品離開出口港之後，將由買家承擔相關責任。這種方式可降低出口商的法律風險。

美國貿易法規要求，貨物必須在1個國家進行「實質加工」，通常包括可大幅提高價值的加工或製造程序，方可符合適用關稅規定的原產地條件。

然而，小紅書等社群媒體平台上的廣告卻宣稱可協助出口商將貨物運往馬來西亞等國家，並提供新的原產地證書，之後銷往美國。

最近，1個名為「Ruby—第三國轉運」（Ruby — Third Country Transshipment）的帳號在小紅書上發布廣告稱，「美國對中國產品加徵關稅？經馬來西亞轉運『變成』東南亞貨物！」

韓國海關部門上月表示，今年第1季查獲價值295億韓元（約台幣6.3億元）的外國產品原產國資訊遭偽造，其中大多數來自中國，這些貨品幾乎全數準備運往美國。

越南工業和貿易部上月呼籲當地貿易協會、出口商及製造商加強針對原物料和進口貨物原產地的查驗，以避免簽發偽造證明。

泰國外貿部門上月也宣布措施，加強針對輸美產品的原產地檢查，以防止逃避關稅行為。

由於逃避關稅的手段遽增，引起美國商業夥伴的擔憂。亞馬遜（Amazon）10大獨立賣家的1名高階主管表示，他們已發現貨物原產地遭竄改的情況，這些貨物面臨被美國海關當局沒收的風險。

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該名高管表示，他們不願意接受中國供應商主動提供的援助，比如讓他們擔任美國的「登記進口商」（importer of record，IOR），並依據製造成本、而非零售商的較高採購成本來支付關稅。

該名高管指出，他們也擔心供應商可能「虛報貨品價值」。他說：「大家都對中國供應商太過信任了。」（譯者：施施/核稿：陳政一）1140505