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中國洗產地 產品偽裝原產自韓國輸美避關稅

2025/4/21 12:40
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（中央社台北21日電）路透社報導，韓國關稅廳發現，愈來愈多外國公司企圖將產品偽裝成韓國出口產品，當中大部分來自中國，以逃避美國總統川普的關稅政策。

路透社21日報導，韓國關稅廳21日表示，經過上個月的特別調查，今年第1季發現價值達295億韓元（約新台幣6.7億元）的原產國違規行為產品，其中輸往美國的產品占總量的97%。

這些產品中，包括價值33億韓元的電池正極材料，這些材料從中國進口並運往美國，錯誤標示韓國為原產國。這種行為在今年1月發生，以逃避川普實施對等關稅前，已經很高的關稅稅率。

此外，今年3月有價值193億韓元的監視器零組件由中國進口，在韓國組裝，以避開美國對中國通訊設備的限制。

2024年全年原產國違規行為商品價值348億韓元，當中輸美商品占總量的62%。

韓國官員表示，中國等外國公司可能會愈來愈多地試圖利用韓國，繞過美國的關稅和監管。韓國是美國的主要盟友，並與美國簽署了自由貿易協定。

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韓國關稅廳已成立特別工作小組，阻止非法出口行為，並計劃制定更具體的應對措施，以保護國內企業。

川普此前宣布對等關稅稅率，對韓國課徵26%的對等關稅，之後又宣布延後3個月實施。美國則對中國加徵145%的關稅。（編輯：陳鎧妤/吳柏緯）1140421

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