防洗產地 經部：台製貨品出口美國5/7起應附聲明書

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（中央社記者劉千綾台北25日電）為防杜洗產地，經濟部今天表示，從今年5月7日起，出口人出口台灣產製（MIT）貨品至美國，應簽具「輸美國貨品原產地聲明書」，具結產地屬實，違者最高可處新台幣300萬元罰鍰。

由於美國原產地認定規定與台灣不同，經濟部呼籲，業者可在出口前向美國海關（CBP）申請預審產地，以維護權利。

經濟部國際貿易署今天發布新聞稿表示，美國對各國課徵對等關稅後，將造成各國間稅率差距，高稅率國家產品可能流向低稅率國家，透過更換產地標示、重新包裝或簡單加工等方式轉運美國；一旦這些產品透過台灣轉運至美國以規避高關稅，將影響台灣國際信譽及向美方爭取較優惠的關稅待遇。

貿易署強調，MIT就要是MIT，出口加附「輸美國貨品原產地聲明書」並不是要限制貨品出口，而是希望和出口商通力合作，防杜洗產地等違規行為，共同維護台灣的貿易利益及經濟發展。

貿易署表示，若違反輸美國貨品原產地聲明者，依貿易法相關規定議處。依據貿易法第28條規定，出口貨品若有產地標示不實，得處警告、6萬至300萬元罰鍰或停止輸出入貨品，情節重大者，得廢止出進口廠商資格。

為協助業者順利將貨品出口美國，經濟部昨天也邀請美國專業律師，線上說明美國原產地規則及通關實務，並分享美國海關判定原產地案例，包含機械和工具機等業者、達3000人參與。

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此外，朝野立委近期關心美國原產地認定規定與台灣不同，貿易署詢問美國律師後表示，美國並無特定公式去計算附加價值，而是由美國海關個案認定，包含業者加工過程使用方法有沒有改變，也會將附加價值納入考量。

貿易署表示，美國也會參考過往案例來認定原產地，因此業者在出口前，應與美國客戶充分溝通，或透過美國海關（CBP）網站申請預審產地，以維護自身權益。（編輯：張良知）1140425