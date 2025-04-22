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防進口酒包裝廣告混淆產地 財部：標示新規明年上路

2025/4/22 18:01（4/22 18:18 更新）
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啤酒示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者張璦台北22日電）為避免進口酒包裝、廣告混淆原產地，財政部今天發布解釋令明定，廣告上若有非屬原產地的文字、圖形等，應於同一頁面以同等篇幅補充說明其原產地；酒品包裝方面，若標示非屬原產地的地名，其字體不可大於原產地。新制將於明年元旦生效，以提供業者調整期間。

台灣釀酒商協會認為，近年中國產製的啤酒持續以低價出口至台灣，其中不乏於中國設廠的世界啤酒品牌，導致國內啤酒產業遭受損害，因此向財政部申請，對自中國產製進口啤酒課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅，此案目前尚在調查中，同時，也有立委呼籲，應規定酒類包裝產地需有明確標示，避免消費者被混淆原產地。

財政部今天進一步發布解釋令明定，進口酒廣告或促銷內容，若有非屬原產地地名的相關文字、圖形、記號、圖片，使人對原產地有所混淆，且廣告未於同一頁面或畫面，以同等篇幅補充說明其原產地者，屬「易生誤解之內容」，應依規定論處。依規定，可處新台幣3萬元以上50萬元以下罰鍰，並通知限期改正；屆期未改正者，按次處罰。

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官員舉例，如果是某歐系品牌的中國製酒類，行銷廣告上出現台灣國旗，國旗圖片多大，就要以一樣大的篇幅標註是中國產製。不過，實務上仍要依個案呈現方式來做論處 。

進口酒容器或其外包裝方面，財政部核釋，若標示非屬原產地的地名，其字體大於原產地，且與商標、品牌無涉者，屬「使人誤信之情事」，應規定論處，可處3萬元以上50萬元以下罰鍰，並通知其限期回收改正，改正前不得繼續販售；屆期未改正，按次處罰，並沒入違規酒品。（編輯：林興盟）1140422

飲酒過量有害身體健康，未滿18歲請勿飲酒。

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