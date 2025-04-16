中國製啤酒惹議 財部：包裝廣告須避免混淆原產地

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（中央社記者張璦台北16日電）中國製啤酒涉嫌低價出口至台灣，其中不乏於中國設廠的世界啤酒品牌，引發立委關切。財政部今天表示，將針對這部分發布解釋令，明定包裝或廣告的哪些項目，會構成所謂的「足以讓消費者誤解、混淆原產地」，若違規將面臨處罰，解釋令內容拍板後會對外公告。

台灣釀酒商協會認為，近年中國產製的啤酒持續以低價出口至台灣，其中不乏於中國設廠的世界啤酒品牌，導致國內啤酒產業遭受損害，因此向財政部申請，對自中國產製進口啤酒課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅。此案目前尚在調查中。

立法院財政委員會今天邀請財政部、經濟部等部會就「防範中國大陸產品低價傾銷及透過台灣洗產地問題之因應策略」進行專題報告，並備質詢。民進黨立委徐富癸、陳冠廷等人質詢時關心中國啤酒涉傾銷議題。

財政部長莊翠雲指出，台灣釀酒商協會所提的反傾銷調查案，財政部、經濟部目前正在調查，調查結果只要有傾銷事實，且影響到國內產業，就會提交至關稅稅率審議小組進行審議，是否要臨時課徵反傾銷稅。

莊翠雲進一步表示，對於啤酒產業主要原料的啤酒花跟麥芽，是否要調降進口關稅，目前還在研議當中。

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針對如何在啤酒包裝產地做更明確標示，避免消費者被混淆，莊翠雲說，財政部國庫署會發解釋函令，請地方政府要確實好好地查，不能造成混淆的情況。

列席備詢的國庫署長陳柏誠指出，解釋令主要是為了明確告知業者，哪些項目會構成所謂的「足以讓消費者誤解、混淆原產地」，後續不管是酒的包裝或廣告，都不能有讓消費者混淆，若違反相關規定會被處罰，目前解釋令細節尚在呈核，定案後將對外公布。（編輯：潘羿菁）1140416