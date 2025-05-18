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朴靖恆、徐瑋澤BL劇配對 媽媽暖心鼓勵闖演藝圈

2025/5/18 17:01
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（中央社記者洪素津台北18日電）藝人朴靖恆、徐瑋澤在BL劇配對，這也是兩人的第一部BL劇。徐瑋澤說，媽媽很支持他走演藝圈，有時會偷偷塞紅包給予資助；朴靖恆分享，媽媽都把愛掛在嘴邊，感情好到每天抱抱。

朴靖恆、徐瑋澤在BL劇「獨佔接班人」配對，朴靖恆還是「全明星運動會4」徐瑋澤的小迷弟，如今2人演出CP，彼此都很興奮。徐瑋澤接受中央社專訪爆料朴靖恆還曾私下傳告白簡訊，「我真的很幸運遇到你」。一旁的朴靖恆則笑說：「什麼？我這麼肉麻嗎？」2人鬥嘴模樣足見好感情。

面對演出同志議題，徐瑋澤坦言，自己完全不設限，媽媽也超級開放，「我很喜歡愛這件事，愛是有很多形式的」；朴靖恆則說，自己很主動，面對愛是可以勇往直前，不管是哪一種形式的愛。

徐瑋澤分享，他是演藝圈新人，工作或許有一搭沒一搭，但媽媽還是很鼓勵他闖蕩演藝圈追夢，「我媽媽很支持，只要我不學壞，所以演出什麼題材都不受限」。徐瑋澤更提到媽媽會偷偷塞錢，「她會給我紅包，上面寫治裝費，也會在紅包寫一段話鼓勵我，我很感動，我也希望有機會回饋給媽媽」。

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朴靖恆則分享，媽媽是一個把愛說出口的人，「每天有抱抱，媽媽很愛我，從小就很願意花時間陪我，我很常跟我爸媽聊天到半夜2、3點」，所以家人也都無條件支持他闖蕩演藝圈。

最後朴靖恆、徐瑋澤分享在劇中的親密鏡頭，2人開心說：「人對了做什麼都很對，要多大尺度就多大尺度。」而劇中有一幕接吻戲，朴靖恆分享因為太過投入，親到忘記鏡位，屁股直接占據鏡頭，惹導演大笑。（編輯：張雅淨）1140518

朴靖恆
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