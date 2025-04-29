「獨佔接班人」迎來完結 終映會搞笑重現經典橋段

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（中央社記者葉冠吟台北29日電）BL台劇「獨佔接班人」迎來完結篇，主要演員日前出席終映會，與劇迷共同觀賞倒數2集；現場更安排小劇場，用狗血八點檔、娃娃音版本，搞笑重現劇中經典橋段，笑翻全場。

毛祁生、張家陞、徐瑋澤、朴靖恆、孫麥傑、紀欣伶25日出席終映會，現場更特別安排「紀導小劇場」，由紀欣伶化身一日導演，抽選觀眾寫下的「心願便利貼」，臨場指導演員即興演出。

徐瑋澤、朴靖恆的公主抱橋段，秒變台語狗血八點檔，聲嘶力竭喊出「你是我的Mr.Right」、「I love you」等台詞，笑翻全場；而毛祁生與孫麥傑則在還原衝突打架場面時，還加入「娃娃音還原台詞」等元素，兩人用軟萌聲音耍狠，讓劇迷融化。

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現場劇組也特別剪輯限定影片，記錄所有主演在開拍前試鏡、表演課等努力準備過程，讓每個人看完相當不捨，直言終映會就像是一場畢業典禮，徐瑋澤從試鏡就因入戲太深而落淚，朴靖恆也淚眼汪汪，兩人互相感謝能遇到彼此很幸運。

毛祁生也分享這個影片他們都沒看過，伴隨著角色心路歷程，大家都成長了，與當時狀態完全不一樣；他覺得這場終映會很像心中夢寐以求的場景，「謝謝大家每個禮拜五都陪著我們的角色，去經歷這個喜怒哀樂。」（編輯：陳仁華）1140429

「獨佔接班人」演員徐瑋澤（右）、朴靖恆（左）在終映會「紀導小劇場」，上演台語狗血八點檔版本，讓全場觀眾笑到不行。（LINE TV提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年4月29日