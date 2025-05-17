台電辦點亮金門活動 塔山電廠：持續推減碳

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（中央社記者吳玟嶸金門17日電）台電塔山電廠今天舉辦結合減碳、健康生活等理念的自行車活動，廠長李枝榮說，持續透過發展再生能源、新增火力發電機組提升發電效率等作法，達成減碳目標。

台電塔山電廠今天上午與台電金門區營業處、除役及選址溝通中心金門溝通小組聯合主辦民國114年「台電智網，點亮金門」自行車活動，650名騎士在開幕活動結束後，騎乘自行車自中山林出發，騎經東州與安岐風獅爺、湖南高地、瓊林聚落等具代表性的景點。

李枝榮接受中央社記者採訪表示，塔山電廠自105年起舉辦「點亮金門」自行車系列活動響應減碳精神，從當時約300位報名，至今已有650位報名，「而且每次活動推出都是秒殺。」

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李枝榮表示，台電也將持續推動減碳工作，目前金門包括風力、太陽能發電等再生能源佔裝置容量約2成，再透過儲能裝置可將再生能源妥善調度，「金門因為沒有工廠，民生用電的用電高峰反而是晚上，利用儲能設備可將白天光電進行充電，削峰填谷應付晚上用電高峰。」

李枝榮說，除持續發展再生能源，金門部分火力發電機組較為老舊，發電效率也會降低，因此已規劃新增塔山11、12號機2組火力發電機組，目前規劃預計在119年開始商轉，增加機組發電效率，「機組效率好，耗油率較低，排碳也會降低，整體來說對環境也更友善。」（編輯：李亨山）1140517