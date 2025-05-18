台鐵和仁崇德間土石流雙向中斷 交長指示陸海空投入疏運

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（中央社記者余曉涵台北18日電）因午後大雨影響，台鐵和仁與崇德間遭土石流淹過軌道，交通部長陳世凱今天指示陸海空啟動跨運具聯防疏運旅客，降低對旅客行程影響。

台鐵和仁與崇德間今天下午因強降雨致使河水湍急，沖下土石泥流淹過軌面，導致電車線設備及路線受損。

交通部長陳世凱指示啟動陸海空跨運具聯防疏運旅客，交通部今晚發布新聞稿表示，台鐵已即時成立一級應變小組，加強於台鐵各站廣播，同時特開經南迴線往高雄列車，並針對花東往高雄城際列車開放站票。

交通部指出，台鐵與公路局合作聯防，於晚間7時30分啟動花蓮與和平間公路接駁，公路局已協助台鐵調用14輛遊覽車，和平站端及花蓮站端各7輛雙向接駁。

交通部表示，為協助台鐵南迴列次旅客，自新左營站銜接高鐵，高鐵將加開2列北上自由座列車，左營站發車時間為晚間10時45分及深夜12時，並加強站務人員引導轉乘。

空運方面，交通部指出，已協調明天立榮航空加開台北往返花蓮各1架次，明天下午還有原有航班松山-花蓮、花蓮-松山各1架次。

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交通部表示，將視通車情形安排5月20日新台馬輪及綠島之星2號兩艘船舶投入海運備援，協助疏運。

交通部指出，目前雨勢變小，台鐵已趕赴現場全力搶修，並依現場實際受損情況評估搶通時間，若確認將適時對外發布；將持續與相關單位密切注意通車狀況，督導各運具加強聯防，以降低對旅客行程影響。（編輯：張雅淨）1140518

受大雨影響，18日台鐵和仁與崇德間遭土石流淹沒軌道，台鐵人員趕赴現場搶修，將依現場實際受損情況評估搶通時間。（台鐵提供）中央社記者余曉涵傳真 114年5月18日