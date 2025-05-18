台鐵和仁崇德間土石流淹軌道 晚間進場搶修

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（中央社記者余曉涵台北18日電）花蓮今天下午雨勢不斷，導致台鐵和仁與崇德間遭土石流淹沒軌道。台鐵表示，目前北迴線雙向中斷，南迴線往高雄列車已開放站票疏運旅客，晚間7時台鐵人員也已進場搶修。

受大雨影響，台鐵和仁與崇德間因強降雨致使河水湍急，沖下土石泥流淹過軌面，導致台鐵電車線設備及路線受損。台鐵今晚發布新聞稿表示，目前該區間路線暫時雙向不通，依據現場回報，計有1支電力桿傾倒，號誌通訊中斷，以及土石淹沒軌面約3000方。

台鐵表示，工電維修人員及車輛均已趕赴現場，全力進行搶修工作，並依現場實際受損情況評估搶通時間，若確認將適時對外發布。

台鐵表示，為確保行車安全，目前北迴線雙向中斷，南下對號列車行駛至蘇澳新站，區間車至和平站；北上列車皆行駛至花蓮站止。

台鐵表示，已即時成立一級應變小組及東區應變分組，並加強各站廣播，為加強疏運花東旅客，針對花東經南迴線往高雄、新左營城際列車全面開放站票，已於晚間7時48分加開1列花蓮往新左營442次全車自由席新自強號（EMU3000）。

為接駁432次及442次旅客，台鐵表示，自新左營站銜接高鐵列車，已協調高鐵公司加開2列全車自由座列車，高鐵開車時間為晚間10時45分及深夜12時，並加強站務人員引導轉乘。

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台鐵表示，自晚間7時30分起啟動花蓮與和平間公路接駁，並視即時氣象資訊機動調整接駁車班次。

台鐵觀光列車「山嵐號」也因此受影響，負責營運的雄獅旅遊指出，因台鐵路線中斷，目前團體旅客已安排遊覽車自花蓮車站搭乘遊覽車返北，所有旅客均平安無虞。（編輯：張雅淨）1140518