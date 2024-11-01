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颱風康芮強風豪雨東部鐵路多處受損 花蓮瑞穗站間類火車疏運

2024/11/1 09:28（11/1 09:33 更新）
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（中央社記者張祈花蓮縣1日電）颱風「康芮」造成花蓮鐵路多處受損，北迴線預計明天搶通，東部幹線預計今天搶通，花蓮車站以客運「類火車」疏運花蓮站至瑞穗站往返人潮，視人潮狀況調整班次。

台鐵花蓮站長楊舜安指出，台鐵花蓮站至瑞穗間以客運接駁，沿途停靠吉安、志學、壽豐、鳳林、光復及瑞穗，今天上午7時起已發車3班次，搭乘人數共67人。

楊舜安表示，昨天颱風加上地震影響，東線吉安與志學間（K9+700~750）木瓜溪橋北橋台軌道方向不整，暫時封閉，目前正在等待專業技師從台北趕到鑑定後才能評估通車狀況。

台鐵指出，東部幹線富源與光復間因電力設備受損情形嚴重，預估修復時間約需10小時。

北迴線部分，景美與北埔間電力設備受損，預估修復時間約需6小時。北迴線和仁與崇德間（K48+600、K56+800）因大量土石流掩沒軌道，搶修時間較長，預計明天首班車前才能搶通。（編輯：戴光育）1131101

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