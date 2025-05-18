19日留意午後雷陣雨5縣市防36度高溫 鋒面24日報到

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（中央社記者張雄風台北18日電）氣象署今天表示，明天各地大致多雲到晴，午後大台北、山區易有短暫雷陣雨，山區並有較大雨勢，雲彰南高屏防攝氏36度高溫；預估24日、25日鋒面接近影響，雨區可能擴大至南部。

根據交通部中央氣象署網站，今天截至下午4時許，最高溫為屏東縣內埔鄉三地門36.6度、台南市龍崎區36.1度，雲林、彰化、高雄等地區最高溫約35.8至35.9度。

降雨方面，今天截至下午5時，累積雨量以花蓮縣秀林鄉147毫米最多，至於其他縣市，新北市石碇區113毫米，南投縣竹山鎮109.5毫米。

氣象署預報員陳姵安告訴中央社記者，目前觀察各地降雨愈晚愈減緩，宜花地區還會持續一段時間，可能會到深夜。

陳姵安表示，明天至23日受到高壓影響，各地大多為多雲到晴，迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後大台北、東北部、東部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部較大雨勢。

陳姵安提到，明天清晨至上午，西半部沿海地區有零星短暫陣雨。

陳姵安指出，預估24日、25日鋒面接近及影響，24日白天各地大多為多雲，午後北部、東半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨；24日下半天降雨範圍漸廣，25日北部、東半部及南部地區短暫午後雷陣雨。

陳姵安表示，目前觀察26日、27日北部逐漸轉乾，但東半部、南部地區水氣還是偏多，仍要留意局部短暫陣雨或雷雨。

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溫度方面，陳姵安說，明天至23日各地高溫約31至35度，感受上明天比今天再熱一些，彰化、雲林、台南、高雄、屏東等地區可能仍有局部36度高溫；預估25日鋒面影響，中南部高溫仍在31至35度，北部、宜花地區因降雨，高溫略降至26到28度。未來一週各地低溫變化不大，中南部約25、26度，北部22、23度。

此外，今晚至明天馬祖及金門易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：管中維）1140518