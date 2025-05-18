吳德榮：未來一週晴朗炎熱 暫無梅雨跡象

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（中央社記者張雄風台北18日電）氣象署今天針對南高屏發布高溫資訊，預估達攝氏36度以上。氣象專家吳德榮表示，未來一週持續晴朗炎熱 今天午後對流仍活躍；目前觀察未來10天內尚無「梅雨滯留鋒」形成的跡象。

中央氣象署今天發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今天中午前後高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台南市地區為黃色燈號，預估高溫達36度以上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示， 最新歐洲模式模擬顯示，今天各地區晴朗，午後雲量增，山區有局部陣雨或雷雨的機率，擴及部分北部、東半部平地。白天「熱如炎夏」，最高氣溫達37度，應注意防曬、防中暑。

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吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，明天至24日滯留鋒在東海至華中一帶南北徘徊，台灣附近水氣減少，各地晴朗穩定，氣溫還會再高一些，應注意防曬、防中暑；山區及東半部午後偶有局部短暫降雨的機率。

他說，最新歐洲模式模擬，25至27日微弱鋒面南下，其結構鬆散，主要降雨仍為午後激發的熱對流；美國模式末期的模擬顯示，除了微弱鋒面，南海及菲律賓東方還有「熱帶擾動」發展；未來10天內尚無「梅雨滯留鋒」形成的跡象。由於各國模擬差異大，應繼續觀察模式的調整。（編輯：戴光育）1140518