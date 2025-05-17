雲林媽媽獨留幼兒在車內出現脫水 縣府依法開罰

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（中央社記者姜宜菁雲林縣17日電）有民眾昨天在雲林縣若瑟醫院停車場發現1名幼兒獨留在車內嚎啕大哭，車窗僅留通風口，民眾緊急報警並將幼兒送到急診，經診斷有輕度脫水情況；雲林縣社會處今天表示，將依兒少法開罰。

有民眾在臉書Facebook貼文寫道，昨天在若瑟醫院停車場聽聞淒厲的幼兒哭聲，循音發現有名幼兒困在車內，且車門只有開微微縫隙。當天天氣高溫，驚覺小朋友整個臉通紅、精神恍惚、頭髮已經濕透，甚至眼睛腫脹。眼見不對，將該輛未上鎖的車輛趕緊開車門，並通知友人報警，並請急診護理人員協助。護理師趕緊把小孩抱進去。

雲林縣社會處長林文志今天說，經了解媽媽昨天帶姊姊到醫院看診，下車時見幼兒熟睡，因此先讓幼兒留在副駕駛座旁的汽車座椅，車窗有留縫隙。

媽媽稱，就診過程有再前往車輛探視，她在姊姊看診結束後回到停車場就看到通報民眾和警方。經此事後，意識自身照顧能力上的不足，後續會配合醫囑追蹤孩子身體狀況並和家庭成員討論照顧分工。

林文志指出，依兒童及少年福利與權益保障法第51條，6歲以下或有需要特別看護的兒童，不可讓他獨處或由不適當的人代為照顧，違反者，可依法裁罰新台幣3000至1萬5000元罰鍰，更需接受4至50小時親職教育輔導。

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若瑟醫院急診室主任侯鐘閎表示，該名幼兒送到急診時體溫偏高，有輕度脫水症狀，身上衣服已濕透，醫護人員立即幫她更換衣服並安排在陰涼處檢傷，身體無外傷，所幸無大礙。

侯鐘閎提醒，近年夏季氣溫高，車內密閉空間溫度可能飆升，無論成人或兒童皆可能出現缺氧、高溫導致脫水、中暑等情況，尤其嬰幼兒中樞神經發育尚未成熟，對於高溫耐受力較低，可能十幾分鐘就會出現危險症狀。（編輯：方沛清）1140517