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豪雨泥流阻斷蘇花公路 水淹台鐵軌道和仁至崇德停駛
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豪雨泥流阻斷蘇花公路 水淹台鐵軌道和仁至崇德停駛

2025/5/18 17:16（5/18 17:46 更新）
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（中央社記者李先鳳、余曉涵、王朝鈺花蓮18日電）根據台鐵官網，今天受豪雨影響，下午4時10分起和仁到崇德路線中斷，列車停駛。另外，蘇花公路匯德隧道口泥流宣洩而下雙向受阻，公路單位已出動機具搶修中。

中央氣象署發布豪雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天新北市山區及南投縣山區有局部大雨或豪雨，大台北、東北部、東部地區及各地山區有局部大雨發生機率。

台鐵指出，由於小清水溪橋東線施工，西線48至51k多處水淹過軌面，電車線均有受損，下行對號列車僅到蘇澳新站，區間車僅到和平，上行列車全部於花蓮折返，現已成立一級應變小組，但目前掌握無法使用公路接駁，因此加開南迴列車，全面開放站票。

台鐵表示，一列477次EMU3000新自強號卡在途中，現已退回蘇澳新站，無人員傷亡，由於雨勢持續，預計今天無法修復完成。

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午後對流雲系發展旺盛，花蓮出現短延時強降雨，蘇花公路匯德隧道口泥流宣洩而下，塞住隧道口，交通雙向受阻，公路單位已出動機具，工程人員正在搶修中。鐵路北迴線也因雨勢過大，目前自強號432次也在羅東站停等。

基隆市下午下起大雨，七堵區堵南1-1地下道，下午1時20分積水約20公分，一輛轎車經過時不慎拋錨，下午3時許積水逐漸退去，拋錨車輛也已拖離現場。宜蘭僅蘇澳和南方澳下小雨，目前未傳出災情。（編輯：黃名璽）1140518

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