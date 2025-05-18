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拿台中公園停車場滅火器亂噴 1男被逮：惡作劇解悶

2025/5/18 16:55（5/18 17:31 更新）
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台中公園地下停車場近日發生滅火器遭人擅取蓄意噴灑案件，警方追查鎖定涉案人為47歲吳姓男子，17日晚間將其逮捕到案，依竊盜、毀損及公共危險等罪嫌送辦。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年5月18日
台中公園地下停車場近日發生滅火器遭人擅取蓄意噴灑案件，警方追查鎖定涉案人為47歲吳姓男子，17日晚間將其逮捕到案，依竊盜、毀損及公共危險等罪嫌送辦。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年5月18日
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（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中公園地下停車場近日發生滅火器接連遭人擅取蓄意噴灑案件，中市警局第二分局今天表示，經調閱監視器畫面逮獲1男到案；男子供稱因缺錢心情不好，想要惡作劇解悶。

台中市警察局第二分局獲報，5月3日、12日及13日，台中公園地下停車場分別在B、C梯1樓出入口處發生滅火器遭人擅取蓄意噴灑案件，立即成立專案小組全力追緝。

警方表示，經追查鎖定涉案人為47歲吳姓男子，接著調閱監視器畫面追查行蹤，於17日晚間9時35分在北區雙十路二段21巷口，將吳男查獲到案。

警方追查了解，吳男自稱因缺錢花用心情不佳，想要惡作劇解悶，才擅自拿取停車場防災滅火器往樓梯間噴灑，造成大量消防粉塵紛飛。

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警方指出，因吳男行為已經嚴重危害公共場所消防安全機制，不容寬貸，對於吳男擅自取用「防災備用消防滅火器」已涉嫌竊盜罪，並將滅火器噴灑殆盡不堪使用涉犯毀損罪，而造成大量粉塵紛飛擴散危及他人健康，更涉嫌公共危險罪，警方一一究責，嚴查嚴辦。

警方表示，全案已將吳男依竊盜、毀損及公共危險等罪嫌移送台中地方檢察署偵辦；另外，警方已加強停車場各出入口巡邏勤務，避免類似事件再次發生。（編輯：陳仁華）1140518

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#警察局
#台中市警察局第二分局
#台中地方檢察署
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