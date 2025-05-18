加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 生活
國中會考
新聞專題
國中會考2/101
首頁 / 生活

國中會考114年試題及解答一覽

2025/5/18 13:15（5/18 13:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國中教育會考18日進入第2天，圖為台北內湖高中考場，考生上午在教室外複習，做最後衝刺。中央社記者翁睿坤攝 114年5月18日
國中教育會考18日進入第2天，圖為台北內湖高中考場，考生上午在教室外複習，做最後衝刺。中央社記者翁睿坤攝 114年5月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）114年國中教育會考5月17、18日舉行，預計6月6日開放網路查詢成績，並寄發成績通知單。中央社整理會考試題與解答（包含國文、英語閱讀、英語聽力、數學、社會、自然科），供考生參考。

國文科與寫作測驗試題

英語科閱讀與聽力試題

數學科試題

自然科試題

社會科試題

114年國中教育會考參考答案

延伸閱讀
國中會考第二天登場 6/6寄發成績單國中會考自然科生活應用題多 考生：較去年簡單國中會考英語科融入國際事件 考生：著重單字量會考寫作圖文並陳 從籠中動物狀態聯想生活反思國中會考社會科難易適中 勞資糾紛、大武祠碑文入題會考數學結合生活融入民調 非選擇題較長考閱讀力國中會考數學北市考生多認考題困難 社會科難度持平
國中會考
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
國中會考自然科生活應用題多 考生：較去年簡單
108
更多編輯台推薦新聞：