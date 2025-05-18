國中會考114年試題及解答一覽
2025/5/18 13:15（5/18 13:43 更新）
（中央社網站）114年國中教育會考5月17、18日舉行，預計6月6日開放網路查詢成績，並寄發成績通知單。中央社整理會考試題與解答（包含國文、英語閱讀、英語聽力、數學、社會、自然科），供考生參考。
國文科與寫作測驗試題
英語科閱讀與聽力試題
數學科試題
自然科試題
社會科試題
114年國中教育會考參考答案
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