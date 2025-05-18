國中教育會考結束 參考答案公布

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（中央社記者陳至中台北18日電）國中教育會考各科試題、參考答案今天公布。台師大心測中心指出，今年試題將108課綱19項重要議題融入，包括識別詐騙訊息、復活節島濫墾與永續發展、無障礙車位的人權教育等。

國中教育會考各科試題與參考答案公布於官網，命題單位台灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心指出，會考各科試題都以12年國教課綱第4學習階段（國中）的學習表現與學習內容為命題依據，不僅有評量重要知識的「學科基本能力題」，也有連結日常生活情境或學術探究情境的「情境題」。

部分試題將課綱19項議題融入，例如國文科第1題透過詐騙訊息話術特徵的說明，評量學生是否能分辨詐騙簡訊，呼應資訊教育議題；英語科閱讀試題本第29到31題，以復活節島原住民濫墾導致資源耗竭為借鏡，警惕世人永續發展的重要，呼應環境教育議題。

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社會科第26題提到已婚女性勞動力參與率差異的統計資料，呼應性別平等議題；自然科第11題，以電玩公司在電玩主機的遊戲卡塗上最苦的物質，防止兒童誤吞，呼應安全教育議題。

心測中心指出，會考作為國中畢業生學力檢定機制，以標準參照的計分方式，將各科評量結果分為「精熟」、 「基礎」及「待加強」3個等級，寫作測驗分為1級分至6級分，各科難度以「難易適中」為組題原則，預估試題平均通過率約為5到6成。（編輯：管中維）1140518