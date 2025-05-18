會考英語 網路聊天搶鋒頭、英國政治諷刺漫畫入題

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（中央社記者陳至中、郝雪卿台北18日電）國中教育會考英語科出現大量生活化試題，例如運用社交平台對話，探討不要搶別人鋒頭的網路禮儀；1970年代英國工人運動政治諷刺漫畫；復活節島生態浩劫的環保議題。

教育部今天透過台北、台中連線，邀請資深教師分析114年度會考英語科試題。新北市永和國中教師蔡鈺伶指出，今年的文本延續往年，題材非常豐富，主題也很多元，考驗學生結合核心素養，分析、思考、推論、圖文轉化的綜合能力。

蔡鈺伶會後接受中央社電訪談到，第35到37題選用1970年代英國政治諷刺漫畫，是較為困難的題組。內容主要是談及工人加薪、縮短工時的訴求不斷，罷工造成政府、企業與一般民眾反彈。

蔡鈺伶指出，題目給出的漫畫諷刺意味十足，圖中人物張開大口象徵「總是在說」，心臟的地方挖空象徵「沒有心」，右手攤開手掌象徵「予取予求」等。學生要看懂圖片，並結合文章擷取大意，了解敘述者的觀點，才能選出正確答案。

被問及這題取材是否過於諷刺工人運動，而有「慣老闆」的問題，蔡鈺伶坦承，她看到時也覺得內容有些爭議，建議未來教師在幫學生複習考古題時，須小心引導，讓學生思考1970年代英國的時空背景，並從不同的角度批判。也可從「媒體識讀」的角度切入，分析文本背後的立場等，不一定都要贊同。

另一個相當有意義的題目，出現在第22、23題組，以網路平台的群組聊天形式，呈現有人不管對方正準備說明結婚大事，只顧著說自己的事情，因而被批評You're stealing someone's thunder（搶他人鋒頭）。

蔡鈺伶表示，當今學生經常使用社交平台，偶爾會出現類似搶他人鋒頭的情形，人際溝通技巧仍待學習，這一題組給予很好的啟示，提醒學生要多關心他人，而不是以自我為中心，也可引導到網路霸凌議題。

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第29到31題提供占了一頁半的漫畫，敘述復活節島的居民為了豎立巨石像，大肆砍伐森林，最終導致島上的生態浩劫。

「當最後一批樹木倒下，也是居民消失的時刻。」蔡鈺伶說，漫畫隱喻世人應引以為戒，重視永續發展與環境議題，避免復活節島的歷史重演。考生須根據漫畫內容推論，才能正確作答。（編輯：管中維）1140518