會考英語取材一卡通、IKEA 克漏字考驗閱讀速度

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（中央社記者許秩維台北18日電）國中教育會考今天考完，補教老師林熹分析，英語科試題中間偏易，取材一卡通、IKEA等生活情境，克漏字題組須看完整段甚至整篇文章才能作答，考驗閱讀速度和耐心，鑑別度高。

國中教育會考今天中午考完，台灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心在考試結束後公布國中會考題目和參考答案，台北市補習教育事業協會邀請補教老師協助分析會考試題特色。

英文科補教老師林熹表示，今年英語科整體中間偏易，雖然有些題目需要仔細思考，但沒有特別艱深的題目；今年克漏字題組雖然只有1篇文章，卻有6個小題，也是歷年最多；單字題有10題且偏簡單，考生只要把握基礎單字量，應該不難拿分。

試題取材方面，林熹舉例，包括即時通訊對話群組內容、虛構城市的一卡通使用規則，還有顛覆生日的概念，小孩發現生日應該要犒賞的對象是媽媽；另外還有考到類似心理學概念，以IKEA為例，消費者會更喜歡自己動手組裝後的成品。

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林熹指出，最後一篇文章考克漏字題組，考生很難在讀完選項後就立刻作答，必須看完整段甚至是整篇文章才能作答，對於沒有自信或閱讀速度偏慢的學生較有挑戰性，這也是今年鑑別度較高的題目；今年聽力測驗則比往年更生活化，播放音檔也出現一些比較口語的表現方式。

另外，林熹提到，會考英文科A（精熟）等級的人數幾乎是各科最多，但C（待加強）的人數也是最多，而今年單字文法都不難，也沒有魔王題，因此高分群競爭會比較激烈，想要拿到最高的A++，考驗學生的細心、耐力和閱讀速度。（編輯：管中維）1140518