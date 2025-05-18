會考2天5件疑似作弊 自然科考生托額頭偷瞄隔壁

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（中央社記者陳至中台北18日電）教育部目前統計，114年國中教育會考2天共有279件違規，其中5件是較為嚴重的疑似作弊。繼昨天4件之後，今天自然科又有一名考生，一邊托著額頭一邊偷瞄，被監試人員抓到。

國中會考今年共有17萬5247人報考，各科缺考率在1.17%到1.37%之間，目前統計全國有279件違規，其中以「提前翻開試題本」最多，其次是「考試期間手機或電子錶發出聲響」。

全國試務會闈外辦公室主任王延煌表示，昨天有4名考生因涉東張西望，疑似是為取得隔壁座位考生的答案，被試務人員登記作弊。今天自然科時，又有一名考生一邊托著額頭，一邊偷瞄隔壁，監試人員見狀出面提醒考生，同樣提報為「於試場內取得或提供他人答案」違規。

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王延煌表示，今年有特別加強監試人員訓練，包括考前1、2天，考試當天早上也有再提醒一次，讓所有人員都按照標準作業流程監試，確保考試公平性。不過他也提到，每一年考生的應考情緒、心理狀況、考試動機等都有不同，需要後續分析觀察。

除此之外，今年還有13件被登記為故意損壞試題本。王延煌表示，所有違規個案經彙整後，會先提報各考區試務會，再提交全國違規事件處理會議討論處理方式。（編輯：張雅淨）1140518