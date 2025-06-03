加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
中華電為憑證事件致歉 強調無涉資訊與網路安全
首頁 / 生活

國中會考答對題數對照表公布 各科A++門檻出爐

2025/6/3 19:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北3日電）台師大心測中心今晚公布114年國中教育會考等級加標示與答對題數對照表，供考生查詢，如果想拿到精熟等級中最高的A++成績，國文、社會、自然等3科至多只能錯2題。

台灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心今晚於國中教育會考網站公布114年國中教育會考的「等級加標示與答對題數對照表」，國中會考成績等級分為「精熟（A）」、「基礎（B）」及「待加強（C）」；精熟和基礎等級還包含「++」和「+」等2種標示，「++」指該等級前 25%，「+」指該等級前26%至50%。

根據對照表顯示，今年國中會考國文科要達精熟（A）門檻至少要答對36題，A++門檻為40題，等於考生最多只能錯2題；社會科（A）精熟門檻為答對48題， A++門檻為52題，至多只能錯2題；自然科精熟（A）門檻為答對43題，A++門檻為48題，等於考生至多只能錯2題。

英語科有聽力測驗、數學科有非選擇題，需加權計算。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

英語科成績含閱讀和聽力測驗，以閱讀80%、聽力20%計算加權分數，閱讀要達精熟等級的門檻需答對38題，聽力等級僅分基礎和待加強，要達基礎等級的門檻為答對13題；英文科整體成績若要達到精熟（A），加權分數需達90.7分，如要拿到A++，加權分數則需達98.14分。

數學科含選擇題和非選擇題，以選擇題85%、非選擇題15%來計算加權分數，數學科整體成績若要達到精熟（A）等級，加權需達76.2分，如想拿到A++，加權後需達93.2分。（編輯：李亨山）1140603

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：