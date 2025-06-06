會考寫作6級分樣卷一覽 從化妝、網路思索生活牢籠

（中央社記者陳至中台北6日電）教育部今天公布114年國中教育會考寫作測驗6級分的「樣卷」，考生從化妝、網路的侷限、女性為家庭放棄工作、以及配戴電子耳的經驗，思索現實生活中的種種牢籠。

心測中心每年都會挑選數份寫作測驗6級分樣卷，公布於國中教育會考網站上，讓全國民眾欣賞，並作為國中作文教育的參考。

114年國中教育會考寫作測驗是以圖文並陳的方式呈現，內容共有2張圖，圖1是個箱籠，箱籠有1隻小動物正在類似滾輪的裝置上活動，另外還有1隻小動物的腳正要跨出箱籠的門。圖2提供6個詞彙，包括牢籠、自由、盲目、選擇、冒險、耽溺，考生須連結生活經驗，寫下自己的觀察與想法。

教育部公布的6份6級分樣卷中，有考生（樣卷之四）以華麗的文字，寫出自己為了融入同儕和尋求安全感，國中開始學習化妝。但每當夜闌人靜、卸下濃厚妝容之時，卻也不禁感慨「眼前之人竟如此陌生」。

這名考生反思，勉強表現出與人相同的模樣，這似乎非真正的自己，又擔心一旦放棄化妝，就難以在好友間立足。但最後寫到：「同窗之間令人筋疲力竭的社交與模仿，即便再怎麼舒適，只要禁錮了最初的自我，就該勇敢去突破。」於是放棄化妝，轉向投入書香世界。

另一名考生（樣卷之一）以性別刻板印象切入，寫到母親為了家庭辭去銀行的工作，等孩子長大了，反而失去生活重心，每天無所事事，甚至懷疑自己存在的價值。文中希望母親能像題目中打開鐵門的倉鼠，做任何想做的事，而不被家庭拖累。

樣卷之二是以鼠的視角，一步步地訴說從無憂無慮的籠中生活，到離開的冒險，卻還是被主人發現，抓回一成不變的現實中。但考生最終體悟，即便處於禁錮之中，只要靈魂自由，保持探索的好奇心，心靈的世界仍可不受限制，「這個世界，一成不變卻也瞬息萬變。」

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另外幾份樣卷，分別思索升學制度是牢籠還是成長的一項考驗（樣卷之三）；網路的數位世界看似無垠，卻也限縮了視野，讓人不敢走入現實世界（樣卷之五）；以及訴說自己從重度聽障，到植入電子耳、回到普通班的2次冒險，訴說跳出阻礙和困境的期許（樣卷之六）。

寫作測驗閱卷代表、台灣師範大學國文系教授李清筠今天在記者會中特別指出，選出的6級分樣卷絕對都是優秀的，但不苛求完美，文中偶爾出現錯字或引用錯誤，「應該都是可以被理解的。」希望外界在觀看樣卷之餘，也要考慮這是學生是在有限的考試時間內，創作出的作品，期盼「欣賞」優於「批評」。（編輯：林恕暉）1140606