國中會考寫作0級分創新低 6級分樣卷以牢籠切題描述女性困境

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（中央社記者陳至中台北6日電）國中會考寫作測驗採圖文並陳，要考生觀察籠中2隻小動物的不同狀態，並從6個詞彙中，選擇適合的詞彙描述。閱卷老師指出，多數考生從「選擇」切入，0級分人數創近年新低。

114年國中教育會考寫作測驗是以圖文並陳的方式呈現，內容共有2張圖，圖1是個箱籠，箱籠有1隻小動物正在類似滾輪的裝置上活動，另1隻小動物的腳正要跨出箱籠的門。圖2提供6個詞彙，包括牢籠、自由、盲目、選擇、冒險、耽溺，考生須連結生活經驗，寫下自己的觀察與想法。

教育部今天舉辦記者會，根據統計，今年寫作僅有753名考生拿到0級分，占0.44%；去年（113年）高達5119名考生拿到0級分，占2.75%。

寫作測驗閱卷代表、台灣師範大學國文系教授李清筠指出，今年考題是「開放與限制並存」，既限制了作答方向，也開啟無限的想像空間，多數考生都能從2張圖片中找到寫作的素材，也使零分的人數減少許多。會拿零分的人，主要是沒有寫作意願、離題或亂寫。

李清筠表示，其實學生不一定只能挑1個詞彙，挑選多個也可以，甚至可以把6個詞彙串連在一起。就取材而言，多數學生還是聚焦在兩個動物，雖然題目沒有明言，但學生要說動物是倉鼠、天竺鼠，甚至是卡通人物，也都沒關係。

在圖2提供的6個詞彙中，多數考生是從「選擇」切入。李清筠說，畢竟人生時時刻刻都在「選擇」，例如學生要選擇直升高中，還是要參加會考、免試入學，也就是1個正在面對的選擇。不過她認為，「選擇」不易離題，但要寫得深刻也相對吃力。

李清筠表示，許多學生關注如何逃脫生活中的牢籠，例如母親因傳統性別框架為家庭犧牲工作；現代人被網路世界占去大量時間；或是盲目從眾追求外表而化妝等。也有考生進一步反思，逃出1個牢籠，難道不是進入另1個更大的牢籠。

另外，也有考生思考，牢籠究竟是外界強加的，還是自我的侷限；或是論述即便現實生活有種種限制，但也能在限制中找到自由。

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李清筠也提到，許多考生結合其他科目所學，例如分析出去冒險的「機會成本」，或是從歷史人物中論述，例如哥白尼、哥倫布跨出固有牢籠去冒險等。

閱卷老師選出多份6級分樣卷，提供各界觀摩。但李清筠提醒各界，不要苛求考生的作品須完美，偶爾出現錯誤或引用錯誤，都應可以理解，希望大家「欣賞」多於「批評」。（編輯：吳素柔）1140606