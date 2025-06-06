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國中教育會考成績揭曉 心測中心公布各科統計數據

2025/6/6 08:09（6/6 08:36 更新）
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圖為台北內湖高工考場。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳至中台北6日電）114年國中教育會考今天上午8時開放網路查詢成績，台師大心測中心也於上午公布相關統計，包含各科「等級加標示」人數百分比統計，方便考生參與後續15就學區的免試入學。

國中會考已於5月17日、18日舉辦完畢，今天上午8時開放網路查詢成績，並寄發成績通知單，6月8日到6月9日開放申請複查成績。

全國15個就學區「免試入學」管道都有採計國中會考成績，但採計方式各不相同。以人數最多的基北區為例，採108積分制，志願序、多元學習表現、會考成績各占36分。

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台灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心已於6月3日公布「等級加標示與答對題數對照表」，要達到最高的A++門檻，國文、社會、自然等3科只能錯2題；英語科（閱讀、聽力）加權分數需達98.14分；數學科（選擇、非選擇題）加權後需達93.2分。

心測中心今天稍晚將再進一步公布「各科能力等級加標示人數百分比統計表」、「各能力等級類別暨寫作測驗級分人數百分比統計表」，讓考生更加瞭解自身的表現。（編輯：謝雅竹）1140606

#心測中心
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#台灣師範大學
#國中教育會考
114年會考各科能力等級加標示人數百分比統計。（圖取自會考網頁cap-rcpet.rcpet.edu.tw）
114年會考各科能力等級加標示人數百分比統計。（圖取自會考網頁cap-rcpet.rcpet.edu.tw）
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