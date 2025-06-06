國中教育會考5A6級分全國541人 5科各級分百分比看這裡

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（中央社記者陳至中台北6日電）台師大心測中心今天公布114年國中教育會考統計數據，全國共有541人獲得最高的5科精熟、寫作6級分（5A、6級分），佔全部考生0.31%，較去年的0.38%略減。

國中教育會考成績單今天寄發，心測中心同時公布全國的統計數據，考生可藉此瞭解自己的成績在全國所有考生中的位置。

根據心測中心最新公布的數據，今年會考全國共有541人獲得5A、寫作6級分，佔全部考生0.31%（去年712人，佔0.38%）。

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被視為明星高中基本門檻的會考5A，今年共有1萬6547人達到，佔全體考生9.59%。而各種級別組合中，人數最多的是5B，共有3萬8479人，佔全體考生22.31%。

會考採「標準參照」，即先設定好精熟、基礎、待加強等3等級的門檻，考生自己跟自己比，因此每年各級分人數都會變動。（編輯：吳素柔）1140606