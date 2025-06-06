國中會考5科待加強比率創新低 跌破1萬名

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（中央社記者陳至中台北6日電）114年度國中教育會考今天寄發成績單，並公布相關統計，5科待加強（5C）考生人數跌破1萬名，首次占比低於6%，可見教育單位的「減C」政策收到不錯成效。

國中教育會考採「標準參照」，即預先設定達到各等級的門檻，因此歷年精熟（A）、基礎（B）、待加強（C）的人數與比率，可作為教育施政的觀察指標。

根據教育部公布的最新數據，114年度會考5科都待加強（5C）的人數為9999人，占5.8%，不僅跌破1萬人，占比更是首次跌破6%。去年（113年度）有1萬2521人拿「5C」，占6.62％。

台灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心（心測中心）副主任曾芬蘭表示，每一年會考結束，都會將分析結果提供給各校，各縣市也可藉此了解轄區內學生的表現，作為教學精進和加強補助的參考。從歷年成果來看，「減C」政策的效果非常顯著，要感謝第一線教師的努力。

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以各科達到精熟（A）的比率分析，會考12年來，國文、英語、數學3科增幅超過7個百分點，社會、自然則增加約4個百分點。可見學生的表現呈現越來越好的趨勢。

今年度國文科25.81％的考生達到精熟（A）、英語科為24.15%、數學科25.49%，社會和自然較低，分別為20.91%和18.30%。（編輯：林恕暉）1140606