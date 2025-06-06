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會考數學非選題「組合包紙片」複雜 1/4考生空白新課綱以來最高

2025/6/6 12:48（6/6 14:13 更新）
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114年度國中教育會考數學科非選擇題第二題「組合包紙片」題，牽涉多樣的數量關係，有1/4考生放棄作答。（圖取自會考網頁cap.rcpet.edu.tw）
114年度國中教育會考數學科非選擇題第二題「組合包紙片」題，牽涉多樣的數量關係，有1/4考生放棄作答。（圖取自會考網頁cap.rcpet.edu.tw）
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（中央社記者陳至中台北6日電）114年度國中教育會考統計數據今天公布，數學科非選擇題第二題「組合包紙片」題，牽涉多樣的數量關係，有1/4考生放棄作答，空白率、單題0級分占比都是新課綱實施以來最高。

教育部今天召開記者會分析114會考答題情況。數學非選擇題閱卷代表、台灣師範大學數學系教授謝豐瑞指出，今年學生整體答題意願較前3年低，許多學生無法讀懂題目、列出需要數學式子。

其中非選第二題是以「組合包紙片」的情境切入，題目描述數量4比3的2種藝術紙片（A、B圖案）上下交替拼貼，讓考生判斷第一層最少有幾個A圖案，以及是否可買到剛好被拼貼完的組合包。

謝豐瑞表示，這題取材自真實生活經驗，牽涉多樣的數量關係，包括最小公倍數、因數、比例、未知數等，考驗學生的解題策略，以及將情境轉化為數學問題的歷程。

謝豐瑞分析，這一題有1/4學生空白，直接放棄不寫，是108課綱實施以來空白率最高的題目，且接近4成考生在這題拿到0級分。在求第一層A圖案時，許多考生無法連結到最小公倍數等概念，導致0級分偏高。

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另外，許多考生算出第一層A圖案至少9個、B圖案至少8個後，直接寫出9比8不等於4比3，因此判斷組合包不可能剛好用完，忽略了題目有呈現出A圖案比B圖案多了一層。

謝豐瑞呼籲教學現場的老師，應更加重視學生理解生活的複雜情境、找出數量關係並轉化為數學問題的能力，這正是108課綱著重的「素養能力」。（編輯：林恕暉）1140606

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114年度國中教育會考統計數據6日公布，台灣師範大學數學系教授謝豐瑞（左）指出，非選擇題第2題「組合包紙片」題，有1/4考生放棄作答，空白率、單題0級分占比都是新課綱實施以來最高。中央社記者陳至中攝 114年6月6日
114年度國中教育會考統計數據6日公布，台灣師範大學數學系教授謝豐瑞（左）指出，非選擇題第2題「組合包紙片」題，有1/4考生放棄作答，空白率、單題0級分占比都是新課綱實施以來最高。中央社記者陳至中攝 114年6月6日
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