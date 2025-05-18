會考自然科考「端午立蛋」迷思 考操作與控制變因

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（中央社記者陳至中、郝雪卿18日電）國中教育會考自然科考到「端午立蛋」習俗，思辨是不是端午節中午才立得起雞蛋，讓考生分辨實驗中的操作變因與控制變因，生活情境入題讓解題老師留下深刻印象。

教育部今天透過台北、台中連線方式，邀請資深教師分析114年國中教育會考自然科試題。其中第7題是教師們談及次數最多的一題，從「端午立蛋」切入，選項中提供多種不同的驗證實驗方法，包括將生雞蛋煮熟剝殼、換在耶誕節立蛋、把雞蛋換成鴨蛋等。

台北市萬華國中教師王美玲表示，這一題是非常特殊的創新題，沒有評量太多學科知識，而是讓考生思考如何設計實驗、提供證據來反駁「端午立蛋」的迷思。

新北市永平高中教師沈文俊解釋，「端午立蛋」背後的論點在於，端午節時太陽直射北半球，在正午時太陽對雞蛋（生雞蛋）的引力與地球對雞蛋的引力恰好相反，兩力互相拉扯才使得雞蛋能夠直立。

沈文俊指出，題目給出4種不同實驗設計及結果，讓考生判斷哪一種設計最適合反駁「端午立蛋」。考生要能判斷出，「生雞蛋」是控制變因（實驗中須控制不變的因子），端午節是操作變因（實驗中能改變的因子），因此要反駁迷思，必須選擇同一種生雞蛋，但在不同時節的正午實驗，觀察是否能成功立蛋。

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除了這題，今年還有許多生活化的題目，台北市古亭國中教師劉權賢提到，第1題以孕婦的超聲波產檢為情境；第11題是電玩廠商怕兒童誤吞遊戲卡，特別塗了很苦的物質「苯甲地那銨」。

台中市中港高中教師張文昭表示，這份試題給學生的啟示，就是「要用力地在真實社會中生活」。他感慨地說，現在很多年輕人可能更關心虛擬世界中的加值、補血，而不是真實世界的能源議題，希望學生能多戴上「科學鏡片」，觀察和思考生活中的點點滴滴。（編輯：張雅淨）1140518

教育部18日透過台北、台中連線方式，邀請資深教師分析114年國中教育會考自然科試題。圖左起為新北市永平高中教師沈文俊、台中市中港高中教師張文昭。中央社記者郝雪卿台中攝 114年5月18日