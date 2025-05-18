會考自然圖表題逾8成 題幹藏文字陷阱考理解力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北18日電）國中教育會考今天考完，補教老師楊過分析，自然科試題題幹超過8成有圖表，另外還有3題素養題測驗考生能否抓到關鍵字或發現文字陷阱，文字和圖表解釋能力成為解題關鍵。

國中教育會考今天中午考完，台灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心在考試結束後公布國中會考題目和參考答案，台北市補習教育事業協會也邀請補教老師協助分析會考試題特色。

自然科補教老師楊過表示，今年自然科有50題，其中42題題幹有結合圖表，素養題大約6至7題，還有2題是跨科考題；觀察近年會考成績，自然科已連續10年是A等級人數最少的一科。

試題特色方面，楊過提到，素養題包含文字使用能力和圖表解釋能力，也就是考生要能看懂題目，但今年有些題目可能讓會的學生寫錯。

透過 Google News 追蹤中央社

楊過舉例，第35題有兩種不同分裂方式的染色體變化示意圖，要考生比較「葉片繁殖出幼苗」、「以種子萌芽成幼苗的分裂方式」是哪一種，考生乍看之下會以為是用種子來繁殖，但其實題目是說已經是種子後，如何成長為幼苗，考生沒有讀懂題目就可能答錯。

楊過提到，類似這樣的素養題大概有3題，測驗考生能否抓到關鍵字或發現文字陷阱，不然即使考生懂得要考的概念，仍有可能誤答；這類題目建議不宜出現太多，否則可能會讓學生答題覺得很受傷。（編輯：張雅淨）1140518