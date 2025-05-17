國中會考寫作測驗 2隻倉鼠加關鍵字自行發揮

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（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）國中會考今天下午進行寫作測驗，南投考生表示，題目是1張圖片裡有2隻倉鼠，1隻跑滾輪，另1隻要跑出籠子，並搭配自由、牢籠、冒險等關鍵字，考題首見，各憑考生發揮創意。

國中教育會考今天登場，下午考國文、寫作測驗。南投縣立南崗國中洪姓女學生接受中央社記者訪問表示，今年寫作測驗試卷很特別，1張圖片裡面有2隻老鼠，並提供關鍵詞如自由、牢籠、冒險、耽溺等，考生從這些關鍵詞中自由挑選，再以關鍵詞搭配圖片寫作文。

洪姓女學生說，圖片是1隻老鼠要跑出籠子、1隻留在籠內，因此她寫作以冒險、留下如何選擇為方向，描述如果是她會如何選擇，需依自我生活經驗去發想，或許也可用論述方式。她說，考題很創新，之前在學校模擬考試沒寫過相同題目，需自由發揮，但她寫起來還算順利。

董姓男學生說，寫作測驗以圖片「告訴了我們什麼」為題，圖片是1隻倉鼠跑滾輪、另1隻倉鼠要跑出籠子，他以盲目、自由為內容發揮。他認為，跑滾輪倉鼠只會盲目在籠子裡生活，而另隻倉鼠想逃出籠子是嚮往自由，此題型是他首見，自由發揮思想。

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蘇姓女學生說，之前沒遇過類似寫作出題方式，她寫作以老鼠嚮往自由為角度，陳述自己思維。

陳姓男學生表示，他以台灣教育制度限制住學生為寫作切入角度，寫起來不會很難，表達自己思想就好。（編輯：吳素柔）1140517