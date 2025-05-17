國中會考4考生涉作弊 34件違規帶量角器

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（中央社記者陳至中台北17日電）國中教育會考首日，社會科有1名考生、數學科有3名考生因涉東張西望，被試務人員登記作弊，另有34件攜帶量角器等違反試場規則的文具，後續將由違規事件處理會議議處。

國中教育會考今、明兩天登場，共17萬5247人報名。首日考試上午8時30分起依序考社會、數學、國文與寫作測驗，明天考自然、英語（閱讀）及英語（聽力）。

根據初步統計，目前違規仍以「於考試期間隨身放置非應試用品」最多，其次是「於考試說明時段內提前翻開試題本，或提前書寫、畫記、作答或於考試結束鐘聲響起後仍逾時作答，經監試委員制止一次後停止」，以及「於考試期間放置於試場前後方的非應試用品發出聲響」。

第二節數學科因會使用到應試文具，有34件（去年數學科27件）被登記攜帶量角器或附量角功能的文具，違反試場規則。

全國試務會闈外辦公室主任王延煌表示，未來會持續透過學校端，在考試前多多宣導試場規則；每場考試前，監試人員也會特別再請同學注意，不要把非應試用品留在身邊。

比較特別的是，第一節社會科時有1件被登記為「於試場內取得或提供他人答案作弊事實明確，或相互作弊事實明確」，王延煌表示，考生試圖取得隔壁座位考生的答案，因此被提報違規並記錄，之後將提交全國違規事件處理會議討論如何處理。

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第二節數學科又有3件被登記同款作弊違規，王延煌表示，這3件都是屬於學生東張西望、左顧右盼，疑似想取得鄰座人員的答案。他說，過去會考也有這樣的案例，站在試務單位立場，還是呼籲考生千萬不要有這樣的行為。

數學科缺考率為1.16%，和往年差異不大，但台北考區缺考率達2.66%，是全國各區最高。王延煌說，初步了解這些學生是已透過多元管道，例如直升、特色招生、完全免試入學等獲得錄取，「對參加會考比較沒有強烈動機。」（編輯：吳素柔）1140517