會考數學結合生活融入民調 非選擇題較長考閱讀力

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（中央社記者許秩維台北17日電）國中會考今天第2節考數學，試題取材結合生活，如無障礙停車位設置、政策民調等；非選擇題著重策略和表達且文字量較大，考驗閱讀理解能力，可能成為高分關鍵。

114年國中教育會考今天舉行第1天考試，第2節考數學，國中教育會考第1天並未公布試題，教育部於數學科考完後邀請國中教師協助解析試題，並分享最新的考試趨勢觀察。

台北市北投國中教師林柏嘉表示，今年數學科有27題，試題數和去年相同，整體難易適中；前13題以測量單一數學知識概念為主，需要計算量低，多數考生一看就知如何解題，第9題開始有生活情境題，這樣的難易度和順序安排，可幫助學生答題時降低焦慮感，並鼓勵繼續作答。

試題特色上，桃園市平鎮國中教師劉建成分析，生活中的數學素養是近年會考的命題方向之一，學生需有連結具體情境和數學概念的能力；第19題後較具挑戰，學生需要清楚深入理解數學概念，並將生活或數學情境加以轉化後才能解題。

數學科試題取材也結合生活，劉建成舉例，例如考無障礙停車位設置，要考生根據停車格大小、空間去計算；還有取材咖啡店早餐，要考生根據單點跟組合的價格，算出實際銷售量；整份試題以題組和非選擇題的文字量較多，且可能需要將圖表或情境轉化為數學概念去解題。

林柏嘉提到，非選擇題著重策略和表達，第1大題考政策民調的調整倍率，由於民調的抽樣年齡分布和真實年齡分布會有差異，因此需要透過調整倍率去換算，得到更貼近真實世界的民調，第1小題讓學生計算60歲以上組的調整倍率，第2小題則要回推其中兩組調整前的贊成比率。

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非選第2大題取材藝術紙片組合包，林柏嘉指出，題幹敘述說明有A、B兩種長方形圖案的紙片，可排列成圖示的大長方形，第1小題考算出第1層所需A圖案的數量，第2小題要考生判斷紙片數量為4比3時，能否將藝術紙片剛好用完。

分析整份試題， 林柏嘉認為，數學概念好但閱讀理解比較不強的學生，由於非選題幹較長，考生要讀完並理解情境需要花比較多時間；至於閱讀理解強的學生但數學能力中等的學生，在幾何題上要能快速判斷並連結到數學概念上較具挑戰性。（編輯：李亨山）1140517