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會考國文科詐騙話術入題 判斷水費催繳簡訊真偽

2025/5/17 17:48（5/17 18:58 更新）
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114年國中教育會考首日並未公布試題，教育部17日下午邀請新北市錦和高中教師陳恬伶（左起）、高雄市旗山國中教師丁美雪解析國文科試題。中央社記者陳至中攝 114年5月17日
114年國中教育會考首日並未公布試題，教育部17日下午邀請新北市錦和高中教師陳恬伶（左起）、高雄市旗山國中教師丁美雪解析國文科試題。中央社記者陳至中攝 114年5月17日
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（中央社記者陳至中台北17日電）詐騙防制備受社會關注，國中教育會考國文科讓考生先閱讀「詐騙訊息話術特徵」文本，進而判斷水費催繳的簡訊真偽。另外包括「進擊的鼓手」、「俗女養成記」等影視作品也有入題。

國中教育會考第一天並未公布試題，教育部邀請資深教師解析試題，讓社會大眾一窺最新教學發展與命題趨勢。

高雄市旗山國中教師丁美雪指出，今年度的會考文言文有13題、白話文29題（共42題），其中有8題屬於素養運用題，比率和往年差異不大。整體而言難易適中，具有鑑別度。

丁美雪提到，國中比較少見的文本類型「劇本」，今年有出現在考題中，首先是提供「視覺化寫作：4個電影劇本範例」，引導考生了解優秀的劇本如何呈現真實世界的場景，包括角色的穿著、眼神、細微的肢體動作，都代表一定的意義。

緊接著讓考生在閱讀電影劇本「進擊的鼓手」中一段場景描述，敘述練習時，電子節拍器來越來越快，劇中角色使盡全力卻仍跟不上，最後鼓棒斷成兩截。讓考生從這段文本中，判斷「視覺化寫作」的要素。

另外一個生活應用題型則與詐騙相關，題目出了「詐騙訊息話術特徵」，包含語言運用、情感共鳴、聲稱相似經歷、引發情緒反應等。緊接著模擬真實情境，讓考生判斷收到的水費逾期未繳簡訊是否為真。

丁美雪表示，判斷的關鍵在於國營事業簡訊，通常不會有「立刻斷水」這樣強烈的措辭，這題作答起來並不困難，但讓人印象深刻。

另外一題來自「俗女養成記」，丁美雪指出，文本寫出這個社會非常擔心有沒有錢，讓考生反思是否該為錢出賣夢想、幸福、健康。

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新北市立錦和高中教師陳恬伶提到，國文科考的就是閱讀能力，多元文本形式都要掌握，今年有一題利用表格，羅列古代「遠卒守塞」及「牧民屯戍」兩種國防形式的差異，考驗分析複雜訊息的能力。

另外今年試題中，還有用樹狀圖呈現親屬關係，以及文字轉地圖推估鳥類遷徙路線等。還有一題是COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）中女性面對的困境，讓考生從專家說法中，歸納出婦女面臨家暴情形增加的原因。（編輯：張銘坤）1140517

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