國中會考國文 親屬關係試題學生覺得特別

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）國中教育會考今天下午考國文，有南投學生認為，與學校模擬考試差不多，沒特別困難，文言文題型占比也沒特別多，但有試題要判斷親屬關係，覺得題型很特別。

國中教育會考今天登場，下午考國文、寫作測驗。有關國文考科難易程度，南投縣立南崗國中洪姓女學生接受中央社記者訪問表示，國文試卷寫起來滿「順手」，難易度與學校模擬考差不多，沒特別困難題目，而文言文題目占比正常，其中詩詞部分占多一點，但之前練習題目有練到。

洪姓女學生表示，白話文閱讀題組難易適中，解題不需要亂猜、都可判斷正確答案；有關文言文題目，學校模擬考通常是閱讀文章回答問題，但今天會考試卷內容其中一題是圖表，考生需根據內文判斷文中人物親屬關係，題型算較少見、靈活，看懂文章就會作答。

透過 Google News 追蹤中央社

陳姓男學生說，會考國文試卷沒有學校模擬考試困難，題型算是靈活，但有幾題需要「死背」才會作答，如平聲、仄聲的判斷與應用；試卷後段文言文閱讀測驗考親屬關係判斷，此題目算是比較特別、需要思考。整份考卷難易度算中上，但他寫起來有把握。

南投縣政府祕書長洪瑞智今天巡視各考場，他表示，中投區國中教育會考試務工作今年由南投縣主責，各考場為服務辛苦考生，完成所有考場設備盤點、冷氣檢修與電力強化工作，確保每一名學生都能在舒適、穩定環境中，冷靜、專注安心應試。（編輯：吳素柔）1140517