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國中教育會考5A6級分全國712人 5科各級分百分比看這裡

2024/6/7 10:18（6/7 11:10 更新）
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113年國中教育會考，台北成功高中考場有加油團人員舉標語鼓勵考生，並與考生擊掌打氣。（中央社檔案照片）
113年國中教育會考，台北成功高中考場有加油團人員舉標語鼓勵考生，並與考生擊掌打氣。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳至中台北7日電）台師大心測中心今天公布113年國中教育會考統計數據，全國共有712人獲得最高的5科精熟、寫作6級分（5A、6級分），占全部考生0.38%，較去年（0.27%）略增。

國中教育會考成績單今天寄發，心測中心同時公布全國的統計數據，考生可藉此瞭解自己的成績在全國所有考生中的位置。

根據心測中心最新公布的數據，今年會考全國共有712人獲得5A、寫作6級分（去年530人），占全部考生0.38%。

被視為明星高中基本門檻的會考5A，今年共有1萬7569人達到，占全體考生9.29%。而各種級別組合中人數最多的是5B，共有4萬3042人，占全體考生22.75%。

會考採「標準參照」，即先設定好精熟、基礎、待加強等3等級的門檻，考生自己跟自己比，因此每年各級分人數都會變動。（編輯：陳政偉）1130607

各科等級加標示人數百分比這裡看
各等級類別暨寫作測驗級分人數百分比這裡看

（圖取自國中教育會考全國試務會網頁neac-1.rcpet.edu.tw）
（圖取自國中教育會考全國試務會網頁neac-1.rcpet.edu.tw）
（圖取自國中教育會考全國試務會網頁neac-1.rcpet.edu.tw）
（圖取自國中教育會考全國試務會網頁neac-1.rcpet.edu.tw）

▲113年國中教育會考寫作六級分樣卷

#國中教育會考
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國中教育會考成績揭曉 心測中心將公布各科統計數據
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