會考數學取材生活化 碳排放量、健康飲食餐盤入題

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（中央社記者許秩維台北18日電）國中教育會考今天第2節考數學，解題老師認為，整體難易適中，試題取材生活化，結合碳排放量、全球氣溫趨勢、螢幕解析度等情境，非選擇題則考到健康飲食餐盤。

今天是113年國中教育會考第1天，第2節考數學，會考試題於考試結束後才會公告，教育部也邀請國中教師協助解析今年會考試題的特色。

台北市北投國中教師林柏嘉表示，會考數學科試題數與去年相同，整份試題具鑑別度，整體難易適中；前12題以單一數學知識概念為主、計算量低，直到第11題才出現生活情境題，這個難易度與順序安排，有助於學生降低答題的焦慮感。

試題特色方面，林柏嘉提到，數學科除了生活素養題，也有需活用數學知識與概念的試題，學生要有連結具體情境和數學概念的能力；第20題後是較具挑戰性的題目，學生需要清楚、深入地理解數學概念，並將生活或數學情境加以轉化。

會考數學試題取材也生活化，桃園市平鎮國中教師劉建成舉例，第5題考用便利貼來貼聖誕樹，要考生回答排完10層要幾張便利貼，是生活中常見情境；第13題考螢幕解析度，詢問考生如何調整長寬比例，才不會出現黑框；第14題和第16題則和環境議題有關，考碳排放量和全球氣溫上升趨勢。

部分試題需從圖表擷取訊息，林柏嘉說明，第24、25題討論成人的理想體重，提供3個不同公式，考題探討同樣的身高，經由不同公式計算，會否會得到同樣的理想體重，命題方式新穎。

林柏嘉提到，非選擇題著重策略和表達，第1大題取材於健康飲食餐盤，以穀物、蛋白質、蔬菜、水果的份量關係，配合繪製餐盤圖形大小；第2大題考空間改造，取材自可拼接的同心圓多功能桌，考生需把情境轉化成數學問題，並擬定解題的推論方法，並具備說明解題過程的能力。（編輯：李亨山）1130518