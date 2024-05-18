國中教育會考數學科 27考生攜帶量角器違規

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（中央社記者陳至中台北18日電）113年國中教育會考第一天，目前考完的2科，暫無重大違規舞弊，但數學科有27名考生攜帶量角器或有量角功能的文具，被監試人員發現，屬於一般違規行為。

根據教育部統計，社會科缺考率為1.17%，數學科缺考率為1.15%，都和往年差不多。

教育部最新違規統計，考完的社會、數學2科，有50名考生提前翻閱提本，28名考生攜帶非應試用品（例如手機）、4名考生損壞試題本、9名考生放置試場後方的物品發出聲響。

全國試務會副主任委員陳良傑表示，上述違規情形都算常見，還沒有嚴重的舞弊發生。不過數學科有比較多學生（27名）攜帶量角器或附量角器功能的文具。

依照會考簡章，攜帶量角器會被記違規1點。陳良傑說，簡章有明確寫出可攜帶直尺、圓規等、三角板等，但不能帶有量角功能的文具，考試前也有請各國中加強宣導，「可能有些考生沒有注意。」

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另外，數學科有1名考生強行提早離場。陳良傑說，該名考生考試期間反應手痛，想提早離開，監試人員提醒會被記違規、影響成績，但考生還是堅持要離場，因此被登記下來。

另外，媒體問及立法院（台北市中正區）周遭近日有許多集會活動，是否有影響會考試場。教育部國民及學前教育署長彭富源表示，一直有跟縣市政府、警察單位保持聯繫，今天中午有再確認一次，目前沒有特殊狀況發生。（編輯：李亨山）1130518