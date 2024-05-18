國中會考國文科難易適中 考文言文斷句、深偽技術

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（中央社記者陳至中台北18日電）113年度國中教育會考國文科，解題老師認為難易適中，但有一題考文言文的「斷句」，考生可能會被嚇到。另有題組改寫「深偽技術」的文章，要考生判斷技術發展的正反兩面。

國文科是國中教育會考第1天的第3科，教育部今天不會公布試題，因此邀請高雄市旗山國中教師丁美雪、新北市江翠國中教師陳恬伶協助解析，讓外界一窺試題特色。

丁美雪表示，今年國文科整體而言難易適中、具鑑別度，試題由基本觀念題型出發，漸次發展到高層次的活用題，符合12年國教課綱的素養精神。

其中一題是幽默的粉絲專頁貼文，文中以「秋刀魚要求加薪」來包裝店家販售的烤秋刀魚漲價的事實，評量學生解讀、轉譯圖文的能力。丁美雪說，她剛看到題目時有點疑惑，不懂題目究竟在表達什麼，稍微想了一下才瞭解，老闆的用意，可能是為了降低顧客對「漲價」的反感。

今天國文科考完後，有部分考生反應文言文的試題很多、很難。陳恬伶表示，其實今年文言文共12題，比去年還少了一題。但有一題是考文言文的「斷句」，有點像大學中文系一年級的課程，給一段完全沒有標點符號的文言文，考驗文意的理解。對許多學生來說，可能完全沒看過這種題目，會感到緊張。

陳恬伶表示，好在上述題目，已經用白話文將大意寫出來，考生只要能抓出主詞、句型，就能判斷出正確的斷句。

另外，國文科題組五改寫自「台灣團隊研究辨識Deep Fake影片深偽技術的正邪之戰開打」，以圖表呈現人工智慧（AI）、機器學習、深度學習等之間的關係。

陳恬伶認為，雖然題組五引用的概念新穎，但題幹解釋得很明白，選項也不難選，還算是難度適中的題目。（編輯：陳政偉）1130518