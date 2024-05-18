國中會考國文科 嘉義考生普通認為比往年簡單

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（中央社記者黃國芳嘉義市18日電）113年國中教育會考國文科今天下午登場，嘉義考生普遍認為今年的文言文比重較去年少，題型比較容易了解，比去年容易作答。

國中會考今明2天舉行，第1天依序考社會、數學、國文、寫作測驗；明天考自然、英語（閱讀）、英語（聽力）。

嘉義縣東石國中涂姓女學生表示，今年國文科閱讀測驗文言文比重少，題型較容易了解，比去年會考簡單；選擇題方面較難，模稜兩可的語義多，但與學校模擬考相比，會考比較簡單；國文科的時事題著重地球資源的消耗，探討減碳議題。

東石國中侯姓男學生指出，今年文言文比例少，題型相對簡單，且多做課本題目及考古題，對會考都會有幫助；閱讀測驗因文言文較少，考生更容易了解語義，今年國文科考題比去年容易作答。

嘉義市民生國中李姓女學生表示，國文試題與學校模擬考題難易度差不多，因字音、字形及題組的比例類型相似，如果多做考古題，還是可以找到相似的類型，寫起來比較順手；今年的閱讀測驗就是會提供一些資訊，讓考生從中判斷，且文言文比例少，比往年容易作答；今年國文試題比去年相對簡單。

民生國中王姓男學生指出，今年國文的基礎題型比較簡單，國文科的試題與考古題的題型差不多；國文科的時事題則是探討AI人工智慧的生成；今年閱讀測驗最後一大題有很長的文言文，文義並不好了解，其餘都蠻簡單。

不過，王姓男學生則覺得今年寫作測驗不好發揮，因內容沒有辦法進行太多的延伸。

民生國中李女學生表示，今年的寫作測驗是提供數個新聞標題，詢問是否會吸引民眾目光，並要考生寫下個人經驗、感受或想法。因題目貼近個人生活，比較容易發揮。（編輯：吳協昌）1130518