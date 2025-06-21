以伊衝突加劇 美將在靠近中東地區部署第3艘航艦

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國海軍官員今天說，福特號航艦打擊群將於下週前往歐洲，成為第3艘更接近中東的美軍航艦。在中東地區，以色列和伊朗正互相攻擊。

法新社報導，以色列上週對伊朗發動前所未見的空襲，美國總統川普說，他正在考慮是否要加入以色列對伊朗的戰鬥。

海軍官員說：「福特號航艦打擊群（The USS Ford Carrier Strike Group）將於6月24日早上從美國維吉尼亞州的諾福克（Norfolk）基地出發，前往美國歐洲司令部（US European Command）負責區域執行定期部署。」

卡爾文森號航艦打擊群（The US Carl Vinson carrier strike group）從年初以來一直在中東活動，參與針對伊朗支持的葉門叛軍青年運動（Houthi）的空襲行動。

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美國國防官員已證實，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）下令尼米茲號航艦打擊群（The Nimitz Carrier Strike Group）前往中東，稱此舉是要「維持我們的防禦態勢，保障美國人員的安全」。

川普19日說，他將在未來兩週內決定是否加入以色列對伊朗的打擊行動，並提及有機會透過談判結束衝突。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1140621