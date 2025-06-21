加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際
以色列情勢
新聞專題
以色列情勢1/300
首頁 / 國際

以伊衝突加劇 美將在靠近中東地區部署第3艘航艦

2025/6/21 15:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國海軍官員今天說，福特號航艦打擊群將於下週前往歐洲，成為第3艘更接近中東的美軍航艦。在中東地區，以色列和伊朗正互相攻擊。

法新社報導，以色列上週對伊朗發動前所未見的空襲，美國總統川普說，他正在考慮是否要加入以色列對伊朗的戰鬥。

海軍官員說：「福特號航艦打擊群（The USS Ford Carrier Strike Group）將於6月24日早上從美國維吉尼亞州的諾福克（Norfolk）基地出發，前往美國歐洲司令部（US European Command）負責區域執行定期部署。」

卡爾文森號航艦打擊群（The US Carl Vinson carrier strike group）從年初以來一直在中東活動，參與針對伊朗支持的葉門叛軍青年運動（Houthi）的空襲行動。

google news透過 Google News追蹤中央社

美國國防官員已證實，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）下令尼米茲號航艦打擊群（The Nimitz Carrier Strike Group）前往中東，稱此舉是要「維持我們的防禦態勢，保障美國人員的安全」。

川普19日說，他將在未來兩週內決定是否加入以色列對伊朗的打擊行動，並提及有機會透過談判結束衝突。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1140621

#川普
#中東
#以色列
#福特
#伊朗
#美國
#葉門叛軍青年運動
#歐洲司
福特
被暗指中國汽車業「恆大」 比亞迪反擊揚言提告福特Q1獲利年減65% 關稅恐致全年利潤縮水452億
川普
挺巴勒斯坦哥大學生獲釋 美法官斥移民拘押違憲川普自認促成非洲兩國協議 嘆諾貝爾和平獎沒份
以色列情勢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
安理會討論以伊衝突 中國表態勸和促談
40
更多編輯台推薦新聞：