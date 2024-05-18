國中會考寫作測驗生活化 探究廣告新聞標題吸睛原因

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（中央社記者許秩維台北18日電）國中教育會考第4節考寫作測驗，解題教師指出，今年以「標題」為資訊，如「包糕粽」、「銅板價」等例，要考生探究標題吸睛的原因並提出看法，取材結合學生生活經驗。

今天是113年國中教育會考第1天，第4節考寫作測驗，各科試題於會考結束後才會公告，教育部則邀請國中教師協助解析會考試題特色。

苗栗縣造橋國中校長林孟君表示，今年寫作測驗提供圖表，以「包糕粽」套餐、動漫展銅板價等6個產品文案、社群平台、報章雜誌中常見的標題為例，提供「標題」擬定的資訊，「請學生思考標題運用的設計方式？設計的影響？背後反映的現象？」要考生寫下對此的觀察與想法，學生可擇一或就自身生活經驗其他標題為主題。

林孟君提到，今年寫作以圖文並陳的方式提供資訊，學生不必訂題，相較於以前寫作直接給題目讓學生寫，這兩年會考採取這樣的寫作形式，提供多元觸角，讓學生能選擇擅長的寫作方式來表達觀點，但學生也須具備更深刻的閱讀理解能力，要讀懂文章才能去歸納和寫作。

嘉義縣東石國中教師李育靜認為，今年寫作測驗取材生活化，以「標題」為資訊，透過不同文案的標題設計，提供寫作訊息，學生可藉此回想自己曾看過的產品特色或事件現象，思考標題背後透露的訊息，寫下觀察的過程，探究並提出自己的想法。

李育靜指出，今年命題清晰，透過思考6個標題例子為何這樣敘述、為何會覺得吸睛等層層推進的提問說明，引導學生寫作，加上命題生活化，結合學生過往生活經驗，透過觀察、思考與探究，並結合文學性寫作，考驗多元綜合表達能力。（編輯：陳政偉）1130518