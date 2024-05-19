國中會考自然科甜味劑算泳池尿量 教師直呼題目可愛

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（中央社記者陳至中台北19日電）113年度國中教育會考自然科出了1題有趣的考題，要考生判斷如何從不易被人體消化的甜味劑安賽蜜，推算游泳池內有多少尿液，解題老師直說題目非常「可愛」。

教育部今天邀請台北市萬華國中教師王美玲、台中市中港高中教師張文昭、台北市古亭國中教師劉權賢、新北市永平高中教師沈文俊分析國中會考自然科考題。4人認為試題難易適中、具鑑別度，有許多跨科整合、圖表及生活議題。

張文昭提到第32題，推測引用自1篇新聞報導，敘述優酪乳常見的甜味劑安賽蜜，不易被人體消化，而是直接由尿液排出體外。加拿大研究團隊便想到檢測游泳池內安賽蜜的濃度，藉此推估84萬公升的池水內，有約75公升的人類尿液。

特別的是，這題不是考計算，而是在引文中，刻意刪去了其中1段文字，要考生從4個選項中，找出最可能的句子。張文昭表示，從前後文可以合理推出，欠缺的資訊是「加拿大人尿液中安賽蜜的平均濃度」，題目出得相當讓人玩味。

王美玲表示，今年自然科考題的特色是「3多1沒有」，即文字多、情境多、圖表多，以及沒有太大的計算量。重視學生對於圖表的判讀、理解、分析與應用能力，而在選材上，今年比較強調能源、全球環境變遷議題。

劉權賢分析，以往考題多是直接要學生選出「對」或「錯」的選項，近年在108課綱的推動下，更加重視考How，也就是要能運用所學知識去解釋。他建議教師在課堂上，應提供更多探究與實作的機會，鼓勵學生多表達、思考和判斷。

沈文俊表示，今年命題很活潑，例如第31題考到陽光從窗戶照射進教室內的範圍，會隨著時間有變化。考生要讀懂題目，從資料中找出解題關鍵，並活用推理能力，才能正確判斷答案。

因應108課綱的變革，學生再也不是多做題目、多背答案，重點是素養能力。他建議學生在做試題卷時，應知道自己錯在什麼地方，甚至是答對了，也要知道為什麼答對。（編輯：管中維）1130519