淡江大橋將完工 侯友宜揭跨河煙火秀會很有看頭

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（中央社記者趙敏雅新北20日電）國民黨新北市議員陳偉杰今天說，淡江大橋今年底完工，盼完工後的跨河煙火能擴大舉辦。新北市長侯友宜指出，屆時八里、淡水兩端都有舞台規劃，國際知名明星將與會。

淡江大橋預計今年底完工、明年通車，陳偉杰在新北市議會質詢時表示，去年跨河煙火市府邀請韓國明星SUPER JUNIOR-L.S.S.壓軸演出，今年跨年煙火是淡江大橋完工後的第一場，目前是否有相關規劃。

侯友宜指出，今年跨年煙火會在八里、淡水兩端擴大舉辦，將會更磅礡、更有氣勢，詳細內容會對外公布。至於有哪些明星表演，將邀請國際知名明星與會，不過目前要先保密，還在努力，「絕對會讓大家非常開心」。

至於是否會有無人機表演，侯友宜表示，淡水河口東北季風強，無人機表演有難度。

陳偉杰指出，淡江大橋新北市出資至少1/3，這條大橋也承載地方幾十年的期望，通車典禮希望市府也有角色，也希望邀請重量級嘉賓參加，例如邀請美國影星湯姆克魯斯（Tom Cruise）從橋上垂降，讓淡江大橋化身「不可能的任務」系列電影的場景之一。

侯友宜回應表示，通車典禮主要由交通部公路局主辦，新北市府會與中央溝通。

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陳偉杰指出，基隆市近期成功爭取日本郵輪掛靠基隆港，台北港地理條件優越，建議相關局處儘速評估，組團赴日本、韓國等地招商，搭配港埠優惠、郵輪觀光路線設計與遊艇產業整合，讓台北港也兼具觀光功能。

侯友宜表示，這是相當好的構想，現階段台北港雖以貨運為主，但會建議中央是否能讓客船停靠台北港。（編輯：戴光育）1140620