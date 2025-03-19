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淡江大橋淡水端橋面板閉合 拚115年3月通車

2025/3/19 19:16（3/19 19:51 更新）
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跨越淡水河的淡江大橋預計年底完工，第3標主橋段工程持續進行，18日吊裝9T鋼梁節塊，淡水端即將完成橋面連結。中央社記者徐肇昌攝 114年3月18日
跨越淡水河的淡江大橋預計年底完工，第3標主橋段工程持續進行，18日吊裝9T鋼梁節塊，淡水端即將完成橋面連結。中央社記者徐肇昌攝 114年3月18日
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（中央社記者趙敏雅新北19日電）立法院交通委員會今天考察淡江大橋工程，淡水端橋面板已閉合，預計7月主橋塔完工、9月八里端橋面板閉合，屆時淡江大橋全貌將完整呈現。公路局表示，目標明年3月通車。

淡江大橋是連接淡水與八里重要交通樞紐，由世界知名建築師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）設計，主橋段長920公尺，完工後會是世界最大跨徑450公尺的單塔不對稱斜張橋。

立法院交通委員會上午前往淡江大橋了解工程進度，交通部長陳世凱、交委會召委林國成、民進黨立委蘇巧慧、國民黨立委洪孟楷、民眾黨立委黃國昌及新北市副市長陳純敬等人出席。

陳世凱致詞時說，工程非常困難，寫下多個里程碑，如今淡水端橋面板閉合，預計今年底完工。

陳世凱表示，這項百年建設一棒接一棒，中間遇到不少困難，工程難度高，很感謝施工團隊完成這麼多里程碑；淡水人口成長快，淡江大橋工程完成後，可以紓解淡水交通壓力。

陳世凱強調，交通部負責淡江大橋工程，預計今年底完工，未來橋梁維養也在交通部，「我們一定會做好」，未來通車後，如果地方想再加相關的便民措施，都可以討論。

淡江大橋第3標主橋段工程進行中，18日吊裝9T鋼梁節塊，工作人員一早從台北港將鋼節塊運送到工區。中央社記者徐肇昌攝 114年3月18日
淡江大橋第3標主橋段工程進行中，18日吊裝9T鋼梁節塊，工作人員一早從台北港將鋼節塊運送到工區。中央社記者徐肇昌攝 114年3月18日

公路局簡報指出，淡江大橋設計使用年限120年，可承受7級震度，並採多道防線確保強震時不倒塌，維持通行。另外，主橋規劃包含雙向快車道、機車道、人行道及自行車道，並預留八里輕軌共構空間，未核定興建前作為公車道。

陳純敬表示，淡江大橋淡水端橋面板閉合，象徵主橋結構進一步成型，預計7月主橋塔完工、9月八里端橋面板閉合，屆時淡江大橋全貌將完整呈現。

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在場立委關注淡江大橋周邊交通規劃，陳純敬說，市府正在進行淡北道路施工、淡水輕軌二期規劃，及已完成沙崙路交通改善工程，中正路拓寬工程計畫於7月開工等配套措施，將確保淡江大橋通車後交通順暢。

公路局說明，淡江大橋通車後，往返淡水、八里無需繞行關渡大橋，可減少約15公里路程，節省約25分鐘車程，同時，將有效舒緩台2線竹圍路段17%及關渡大橋30%交通流量，並整合台61線、台15線、台64線，形成完整快速公路網。（編輯：黃名璽）1140319

位於新北市的淡江大橋新建工程第3標主橋段工程，18日吊裝9T鋼梁節塊，工作人員在鋼節塊上進行準備工作。中央社記者徐肇昌攝 114年3月18日
位於新北市的淡江大橋新建工程第3標主橋段工程，18日吊裝9T鋼梁節塊，工作人員在鋼節塊上進行準備工作。中央社記者徐肇昌攝 114年3月18日
立法院交通委員會19日考察淡江大橋工程，民進黨立委蘇巧慧（前左3）、國民黨立委洪孟楷（前右2）及民眾黨立委黃國昌（前左）出席，聽取簡報，關心工程進度。中央社記者趙敏雅攝 114年3月19日
立法院交通委員會19日考察淡江大橋工程，民進黨立委蘇巧慧（前左3）、國民黨立委洪孟楷（前右2）及民眾黨立委黃國昌（前左）出席，聽取簡報，關心工程進度。中央社記者趙敏雅攝 114年3月19日
立法院交通委員會19日考察淡江大橋工程進度，交通部長陳世凱（左8）表示，工程非常困難，寫下多個里程碑，如今淡水端橋面板閉合，預計今年底完工。中央社記者趙敏雅攝 114年3月19日
立法院交通委員會19日考察淡江大橋工程進度，交通部長陳世凱（左8）表示，工程非常困難，寫下多個里程碑，如今淡水端橋面板閉合，預計今年底完工。中央社記者趙敏雅攝 114年3月19日
淡江大橋為連接淡水與八里重要交通樞紐，淡水端橋面板已閉合，預計7月主橋塔完工、9月八里端橋面板閉合，目標115年3月通車。中央社記者趙敏雅攝 114年3月19日
淡江大橋為連接淡水與八里重要交通樞紐，淡水端橋面板已閉合，預計7月主橋塔完工、9月八里端橋面板閉合，目標115年3月通車。中央社記者趙敏雅攝 114年3月19日
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