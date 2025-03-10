淡水金色水岸自行車道優化 拚116年底完工

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（中央社記者趙敏雅新北10日電）淡水金色水岸自行車道優化工程今天舉行開工典禮，新北市長侯友宜致詞時說，全線工程預計民國116年底完工，未來將透過淡江大橋與關渡橋，環狀串聯淡水八里觀光休閒廊帶。

侯友宜表示，淡水人口已突破20萬大關，每年更吸引近千萬人次遊客到訪，近年除了年底即將完工的淡江大橋、已開工的淡北道路及即將核定的淡海輕軌二期外，在觀光休閒方面，淡水金色水岸自行車步道也必須儘速優化。

侯友宜說，金色水岸自行車道優化工程投入新台幣5.85億元，由交通部補助4.4億元，地方自籌1.45億元，將大幅提升新北河岸使用體驗，未來自行車道將提供更寬敞路面、更安全設施，並融合自然景觀，讓騎士能同時享受淡水河的山、河、海、林等美景。

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新北市政府高灘地工程管理處長黃裕斌指出，自行車優化工程從關渡到淡水新市鎮海堤，全長約11公里，計畫分5大區段進行，包含關渡段、竹圍段、紅樹林段、沙崙段及海堤段，其中關渡段及海堤段已完成發包，竹圍段發包中，紅樹林段及沙崙段則規畫設計中。

黃裕斌說明，工程拓寬自行車道至4公尺，改善視線盲區、增設人行道與休憩平台；關渡段工程將採全線半半施工，屆時騎行空間將會縮減，民眾騎行務必注意安全；海堤段將全線封閉，民眾可轉至公司田溪步道通行及休憩。詳細資訊可到高灘處網站查詢。（編輯：林恕暉）1140310