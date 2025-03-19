立委考察淡江大橋 蘇巧慧洪孟楷黃國昌同場關心

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（中央社記者趙敏雅新北19日電）立院交委會今天考察淡江大橋工程，民進黨立委蘇巧慧、國民黨立委洪孟楷及民眾黨立委黃國昌都出席。3人受訪時均說，淡江大橋是眾人期盼，立委共同關心，盼紓解淡水交通壓力。

立法院交通委員會上午考察新北交通建設，首站前往淡江大橋了解工程進度，交通部長陳世凱、新北市副市長陳純敬等人出席。其中，蘇巧慧、洪孟楷及黃國昌被外界點名可望參選2026年新北市長，3人同台互動引發關注。洪孟楷身為在地立委，與黃國昌、蘇巧慧皆有互動；黃國昌與蘇巧慧則全程無交流。

洪孟楷、蘇巧慧及黃國昌考察前分別接受媒體訪問。有媒體提問，這次行程是否為角逐下屆新北市長前哨戰，洪孟楷回應，今天是立院交委會正式考察，淡江大橋是眾人共同期待，預計今年底完工，委員一起出席是好事，希望大家能更關注新北地方建設，任何委員願意關心新北需求，「我們都展開雙手歡迎」。

蘇巧慧接著受訪，她說，「所有人第一次踏上淡江大橋的橋面，這個行程非常有意義，我們都很樂於參與」。蘇巧慧指出，這幾年中央政府大力協助新北市交通建設，包含淡江大橋、淡北道路及關渡新橋等重大建設都一一實踐，中央與地方同心協力，儘速將地方建設做好。

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黃國昌抵達現場時，洪孟楷上前打招呼。面對媒體提問出席視察活動是否有意角逐新北市長選舉，黃國昌說，推動地方建設不分中央與地方，也不分黨派，不必跟選舉政治有太多連結。

黃國昌表示，最重要的是淡江大橋能否如期完工，紓解淡水交通壓力，尤其淡水人口已突破20萬人，淡水居民期盼能提供快速便利交通，縮短通勤時間。（編輯：李錫璋）1140319