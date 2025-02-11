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川普關稅威脅 金融時報：台積電可能讓先進封裝赴美
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看好淡江大橋通車商機 淡水海關碼頭首度標租

2025/2/11 17:50（2/11 18:01 更新）
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淡江大橋預計今年底完工，新北市立淡水古蹟博物館表示，為提升國際觀光吸引力及接待量能，11日起公開標租市定古蹟淡水海關碼頭，年租金底價新台幣280萬元，租期4年。（新北市立淡水古蹟博物館提供）中央社記者趙敏雅傳真 114年2月11日
淡江大橋預計今年底完工，新北市立淡水古蹟博物館表示，為提升國際觀光吸引力及接待量能，11日起公開標租市定古蹟淡水海關碼頭，年租金底價新台幣280萬元，租期4年。（新北市立淡水古蹟博物館提供）中央社記者趙敏雅傳真 114年2月11日
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（中央社記者趙敏雅新北11日電）淡江大橋預計明年第1季通車，新北市立淡水古蹟博物館表示，為提升國際觀光吸引力及接待量能，首次公開標租市定古蹟淡水海關碼頭，年租金底價新台幣280萬元，租期4年。

淡水古蹟博物館透過新聞稿指出，淡水海關碼頭民國89年6月指定為新北市市定古蹟，103年修復完竣，移交淡水古蹟博物館做為展覽空間營運至今，近年淡水古蹟博物館入館人次超過260萬，估淡江大橋開通後，將迎來更多人潮，因此公開標租淡水海關碼頭，盼引進民間創意活化營運。

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淡水古蹟博物館表示，淡水海關碼頭出租面積包含3棟地上建物、2間倉庫及戶外空間等，約2772坪，年租金底價280萬元，租期4年，符合規定者可續租1次，標租案開放中華民國法令核准設立公司、工商行號或其他合法法人、團體、自然人投標。

淡水古蹟博物館說，因出租標的為市定古蹟，如需使用明火須提因應計畫，過審才能使用。此外，不得經營特種咖啡茶室、理髮理容院、浴室業、舞廳、舞場、酒吧、酒家、賭博性電動玩具場、指壓按摩業、汽車旅館業、色情視聽歌唱業及色情行業等特定目的事業使用用途。25日下午5時止截標，26日開標。（編輯：李錫璋）1140211

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